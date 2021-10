Eccezionale set di pentole Lagostina da 13 pezzi in sconto di oltre 100€!

Dopo le fantastiche offerte della mattinata, prosegue anche questo pomeriggio la nostra rassegna dedicata alle proposte in sconto da parte di Amazon che, per l’inizio di questa nuova settimana di ottobre, ha deciso di dimezzare i prezzi anche su una serie di articoli da cucina, in particolare sulle pentole e posate a marchio Lagostina, scontandole anche più di 100€. Occhio però, perché in questo caso l’iniziativa sarà valida solo per le prossime ore.

Se siete appassionati di cucina o casalinghe che si occupano delle faccende domestiche di casa propria, tra queste quella del cucinare, saprete che Lagostina è un brand italiano specializzato in utensili da cucina, con tantissimi anni di esperienza alle spalle, tant’è che l’azienda è stata fondata nel lontano 1901. I suoi prodotti vantano una qualità indiscussa e, come detto, molti di questi vengono ora proposti dal portale a prezzi stracciati, soprattutto il set di pentole a induzione composto da 13 unità, il quale potrete averlo a 106,99€ anziché 209,00€.

L’offerta è così vantaggiosa al punto che potrete portarvi a casa la confezione da 13 unità a soli 12€ in più rispetto a quella da 10, anch’essa in sconto ma “soltanto” del 25% contro i 49% della proposta da noi segnalata. Quest’ultima contiene pentole, casseruole, coperchi, mestolo, paletta e servispaghetti, con i quali potrete servire gli eventuali ospiti avendo la certezza di riservargli tutto il piacere della buona cucina.

Questo set di pentole Lagostina è realizzato in acciaio inox 18/10 con lucidatura esterna e satinatura interna, oltre che da un fondo a tre strati ad alto spessore, che vi permetterà di usarle in sicurezza anche su un piano cottura a induzione. Ogni singolo componente dispone poi di ampie manicature saldate, che vi assicureranno una presa comoda e sicura. Un set di pentole molto raffinato, come lo dimostrano anche i fondi perfettamente piatti, utili per diffondere il calore in modo omogeneo, che potrebbe, perché no, migliorare la cottura della vostra cucina.

Come detto, le offerte riguardanti le pentole e posate Lagostina sono numerose, motivo per cui vi invitiamo a visualizzare la pagina dedicata a questa nuova ed interessante promozione Amazon al seguente indirizzo, ricordandovi in seguito di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!