Ecco come convertire il voucher del Bonus Mobilità in un buono Amazon

Ebbene sì, il grande giorno è finalmente arrivato! Da oggi infatti è infatti possibile convertire il voucher del bonus mobilità in un buono Amazon, risparmiando così fino a 500,00€ sull’acquisto di biciclette e monopattini elettrici. A tal proposito, il colosso dell’e-commerce ha pubblicato una pagina dedicata attraverso la quale si potrà richiedere l’accredito sul proprio account.

Grazie a questa iniziativa, acquistare un prodotto come quelli sopra citati non è mai stato così conveniente, dal momento che il cosiddetto decreto rilancio va a togliere il 60% del costo d’acquisto fino ad un massimo di 500,00€. Ovviamente, per poter accedere a questi vantaggi bisogna rientrare in determinati requisiti, tra i quali avere la residenza nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia e in tutti i comuni con più di 50.000 abitanti, ma per approfondire meglio questo aspetto vi invitiamo a dare un’occhiata al nostro articolo dedicato. In questo articolo andremo invece a scoprire l’esatta procedura che vi permetterà di ricevere il bonus e vi anticipiamo che non è nulla di particolarmente complesso, dal momento che occorrono pochi minuti.

Come utilizzare il buono mobilità su Amazon

Genera il tuo buono mobilità su questo sito Convertilo in un codice Amazon di pari valore attraverso questa pagina Utilizza il codice su Amazon entro il 31 dicembre su prodotti venduti e spediti da Amazon

In calce vi segnaliamo alcuni dei monopattini elettrici che potete acquistare con questa iniziativa, senza dimenticare le biciclette, anch'esse aderenti all'iniziativa. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti ed a godervi il vostro buono, vi ricordiamo che questa è la pagina dedicata per poter convertire il voucher del bonus mobilità in un buono Amazon.

