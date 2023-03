Se siete appassionati di make-up e state cercando delle novità nel settore da non farvi scappare, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nuova collezione di Chiara Ferragni, disponibile in esclusiva da Douglas.

All’interno della sezione potrete trovare tutte le aggiunte del brand, a partire dalle fantastiche palette occhi Extreme Pink ed Extreme Green fino a gloss, matite labbra e molto altro ancora. Per questo motivo, vi consigliamo di non farvi scappare l’occasione di portare i prodotti perfetti per voi a casa, magari sfruttando il pagamento in 3 comode rate a tasso zero con Scalapay!

Tra le proposte più interessanti va indubbiamente menzionata la eyeshadow palette Extreme Pink disponibile a 36,00€. L’articolo in questione è composto da 6 shades di ombretti glam e scintillanti super versatili. Inoltre, presenta formule altamente pigmentate e contiene colori mat, shimmer, metallizzati e glitterati, perfetti per esprimervi al meglio in ogni situazione e creare sia look da giorno che da notte.

Potrete sfruttare i toni mat per dare profondità allo sguardo, le tonalità shimmer per un tocco di luminosità, le shade metallizzate per giocare con riflessi di luce e i colori glitterati per rendere il vostro look davvero indimenticabile.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Douglas dedicata alle nuove uscite, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima dell’esaurimento degli articoli in stock.

