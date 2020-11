Ecco le incredibili promozioni di Zavvi in occasione del Cyber Monday!

Messe da parte le offerte del Black Friday, su Zavvi sono cominciate le nuovi promozioni del Cyber Monday, che vi permetteranno di acquistare tantissimi articoli di merchandise a prezzi super convenienti, e visto che la promozione durerà ancora poche ore il nostro consiglio è quello di sfruttare subito l’iniziativa, specialmente nel caso in cui vogliate iniziare a recuperare alcune simpatiche idee regalo per Natale.

Per l’occasione Zavvi ha reso nuovamente disponibili i bundle che permettono i acquistare t-shirt nerd a sorpresa, sia per adulti che per bambini, ma essendo in prossimità delle feste, hanno aggiunto anche l’opzione di ottenere dei pack natalizi che uniscono oggetti di uno stesso franchise come Star Wars o Jurassic Park, assieme ad un maglione a tema natalizio a soli 27,99€.

Sono poi presenti alcuni degli ultimi set LEGO a prezzo scontato, tra cui il super ricercato LEGO Ideas ispirato alla serie TV Friends scontato a 59,99€, che riproduce nei minimi dettagli il famoso Bar Central Perk con tantissimi particolari che faranno divertire i fan. Non mancano poi offerte sull’abbigliamento che propone molte t-shirt di collezioni scontate, come quella dedicata a Super Mario che ritrae Luigi in mezzo a scritte giapponesi. Infine sono presenti molti articoli di merchandise perfetti per abbellire l’aspetto di casa e l’ambiente, dalle tazze come quella che riproduce i guanti di Black Panther, all grande cofanetto di Ritorno al Futuro a forma di scatola di plutonio.

Gli articoli in promozione in occasione del Cyber Monday su Zavvi sono molti, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione così da poter trovare quello più in linea con le vostre necessità.

Le miglirio offerte di Zavvi in occasione del Cyber Monday

Offerte ancora disponibili

