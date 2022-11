Se state aspettando dei super saldi, ideali per acquistare dei nuovi articoli tech, smartphone, notebook o elettrodomestici di vario genere, vi invitiamo a dare uno sguardo alle offerte del Samsung Black Month. Lo store ha ufficialmente cominciato i suoi ribassi per il Black Friday 2022 con dei Flash Sales fino al 40% solamente fino a questa sera, pronti ad aggiornarsi nei prossimi giorni!

Inoltre, potrete usufruire di un’ulteriore proposta imperdibile. In aggiunta ai prezzi eccezionali, dal 9 al 24 novembre, per ogni ordine minimo di 599€ riceverete via mail anche un voucher da 300€ da utilizzare sullo shop entro marzo 2023 per il massimo risparmio. Tenendo presente la validità degli sconti in corso, il nostro consiglio è di effettuare i prodotti che preferite il prima possibile!

Tra le proposte più interessanti in ambito laptop c’è indubbiamente il Galaxy Book2 Pro 360 da 15.6″ disponibile al prezzo di 1.499,00€ invece di 1.849,00€, per uno sconto totale di ben 350,00€. Si tratta di un notebook che vi assicura la massima creatività, trattandosi di un PC portatile sottile e leggero, da sfruttare facilmente anche come tablet. Funziona in modo eccellente con la S Pen e, grazie alla riduzione ottimizzata dei tempi di latenza, potete scrivere e disegnare con la massima fluidità, come se steste usando una penna vera su carta.

Da non sottovalutare anche la piattaforma Intel Evo: un balzo da giganti in termini di prestazioni! Galaxy Book2 Pro 360 cambia le carte in tavola, offrendovi le prestazioni di cui avete bisogno grazie al processore Intel Core di dodicesima generazione, l’innovativa piattaforma coniuga grafiche straordinarie, RAM superveloce LPDDR5 e un sistema avanzato di raffreddamento per consentirvi di lavorare nella massima tranquillità.

Importantissimi anche i video ad alta risoluzione e qualità audio professionale, per fare call e meeting ovunque voi siate. Potrete contare sulla videocamera Full HD con framing automatico per apparire al meglio, in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, avrete la possibilità di beneficiare una prospettiva angolare ampia e annullare ogni distrazione, grazie alla funzione standard Intelligent Noise Cancelling.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto dei prodotti, invitandovi a consultare la pagina Samsung dedicata alle offerte, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

