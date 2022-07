Il Prime Day 2022 è ormai dietro l’angolo, e non servirà attendere poi molto per l’arrivo dell’evento più atteso di questa prima parte dell’anno visto che, come ricorderete, Amazon aprirà i battenti delle sue giornate di offerte per gli iscritti i prossimi 12 e 13 luglio.

Parliamo di due giorni di sconti a dir poco spettacolari, probabilmente (anzi, sicuramente) i migliori in cui ci capiterà di imbatterci almeno fino al prossimo Black Friday che, come sempre, si svolgerà però ai margini della Holiday Season. Il Prime Day, invece, è qui e ora, e rappresenterà – certamente – un’occasione ghiotta per acquistare molti prodotti a prezzo scontato a patto, ovviamente, che siate iscritti al servizio in abbonamento Amazon Prime, senza il quale non sarà possibile aderire agli sconti.

La notizia del giorno, tuttavia, è un’altra! Perché al netto dell’attesa, Amazon ha deciso di rendere disponibili alcune offerte ad accesso anticipato che riguardano non prodotti, ma servizi messi a disposizione dall’azienda, e grazie ai quali potrete risparmiare un bel po’ su alcuni abbonamenti messi a disposizione dal portale che, ne siamo certi, vi torneranno molto utili in occasione delle vostre vacanze estive.

Di seguito, dunque, vi proponiamo una veloce carrellata della offerte disponibili, ricordandovi che praticamente tutte hanno una data ultima per la sottoscrizione a prezzo scontato, motivo per il quale vi suggeriamo di approfittare subito delle offerte qui proposte, prima che i prezzi dei vari servizi tornino ai loro valori originali.

I servizi in sconto

Amazon Music Unlimited: fino al 13 luglio 2022, i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato il servizio Amazon Music Unlimited, potranno accedere a 4 mesi di uso del servizio in modo completamente gratuito! Del tutto simile a Spotify, Amazon Music Unlimited è un servizio di musica in streaming che vanta la bellezza di 90 milioni di brani, milioni di podcast (molti dei quali in esclusiva!) tutti in alta definizione, e senza pubblicità.

» Clicca qui per accedere all’offerta

Kindle Unlimited: fino al 13 luglio 2022, i clienti Amazon Prime potranno usufruire di ben tre mesi del servizio Kindle Unlimited in modo del tutto gratuito! Alla fine del periodo di prova prolungata, il servizio potrà poi essere sottoscritto al suo prezzo originale di 9,99€ al mese. Kindle Unlimited è, probabilmente, il più grande e ricco servizio di eBook del pianeta, potendo contare su oltre 1 milione di eBook, accessibili da qualsiasi dispositivo grazie all’app gratuita Kindle.

» Clicca qui per accedere all’offerta

Audible: fino al 17 luglio 2022, i clienti Amazon Prime potranno sottoscrivere un abbonamento di ben sei mesi al servizio Audible, al costo di soli 2,95€ al mese! Si tratta di un prezzo davvero ottimo, visto il prezzo di 9,99€ al mese richiesti da Audible per il suo servizio. L’offerta è valida per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible, ma anche per quanto hanno cancellato l’abbonamento al servizio da almeno 6 mesi. Con il suo catalogo di migliaia e migliaia di titoli, Audible è il migliori servizio in circolazione per ascoltare audiolibri, podcast e serie audio, molte delle quali prodotte in esclusiva, o in collaborazione con grandissimi nomi della letteratura, come Neil Gaiman (Sandman). Al termine della promozione, il servizio si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese, previa disdetta che può avvenire in qualsiasi momento.

» Clicca qui per accedere all’offerta

Prime Video Channels: solo per un periodo di tempo limitato, gli iscritti ad Amazon Prime potranno usufruire di un’ottima offerta su di una selezione di canali Prime Video. I Prime Video Channels, sono canali tematici aggiuntivi che richiedono un pagamento extra per poter essere visionati tramite Amazon Prime Video, e che includono una ricca selezione di film e serie Tv provenienti dai cataloghi di Infinity, Diiscovery+, History Channel e non solo! Con questa offerta avrete, dunque, la possibilità di sottoscrivere un abbonamento di un mese ad uno o più di questi canali a soli 0,99€ (i 99 centesimi sono per singolo canale). Al termine del periodo di 1 mese, si applicheranno automaticamente le tariffe attuali per ciascun canale, fino alla cancellazione dell’abbonamento.

» Clicca qui per accedere all’offerta

Amazon Prime Gaming: fino al 13 luglio 2022, i clienti iscritti ad Amazon Prime, potranno usufruire della bellezza di 30 videogiochi in regalo grazie al servizio Amazon Prime Gaming! Prime Gaming è il servizio che Amazon ha dedicato ai videogame, e che ogni mese regala agli utenti una fitta schiera di giochi per PC, tutti scaricabili gratuitamente e senza costi aggiuntivi. Da diverso tempo, inoltre, il servizio permette persino il download di diversi contenuti aggiuntivi per alcuni dei titoli più famosi, come Heartstone, League of Legends o Apex Legends, il tutto gratuitamente ed incluso nel classico abbonamento Amazon Prime.

» Clicca qui per accedere all’offerta

