Ecco un portatile da prendere al volo, senza aspettare il Black Friday

Il FUJITSU Notebook LIFEBOOK A3510 è un laptop da15,6″ progettato per il lavoro in mobilità. Offre tutte le caratteristiche che ci si aspettano da un notebook di classe enterprise, compresa una notevole solidità. Oggi potete averlo per €560 circa, con il 22% di sconto rispetto al solito prezzo.

Oltre allo schermo da 15,6″, il Lifebook A3510 offre Windows 10 Pro (aggiornabile a Windows 11 Pro), processore Intel Core i5 i5-1035G1 con grafica integrata, 8GB di RAM e un SSD da da 256GB. C’è tutto quello che serve per lavorare, insieme a una tastiera eccellente, su cui potrete scrivere anche per ore senza il minimo problema.

Fujitsu Lifebook A3510, laptop da 15,6″ con CPU Intel Core i5, 8/256GB. Fino al 15 novembre è disponibile a €560 invece di €717, con uno sconto del 22%. Clicca per ordinare subito il tuo!

Come altri Lifebook, poi, questo A3510 è piuttosto solido, abbastanza da affrontare i vostri spostamenti quotidiani senza timore. Il design forse non è quello raffinato di un Ultrabook, ma in quanto a concretezza questo laptop non ha nulla da invidiare nessuno.

Generosa la dotazione di porte:

3 USB-A

una USB-C

LAN

HDMI e lettore di schede di memoria.

C’è persino il lettore DVD, accessorio che oggi come oggi sta diventando una rarità.

Il tutto per un prezzo che è più da prodotto consumer: siamo infatti abituati a laptop business che costano un po’ di più ma non è questo il caso. Anzi, grazie alla promozione in corso potete avere questo Lifebook A3510 a circa €560, che è un prezzo semplicemente incredibile per un prodotto di questo tipo.

