Vi segnaliamo un’ottima offerta su Amazon, relativa ai sempre splendidi dispositivi Amazon Echo che, grazie alle Offerte di Primavera del portale, godono da oggi di ottimi ed inaspettati sconti. “Inaspettati” è il termine giusto, perché grazie a questi sconti avrete la possibilità di acquistare non uno, ma ben 2 Echo Dot 4 a prezzo scontato, grazie all’ausilio di un comodissimo coupon.

Usufruire dell’offerta è semplice: vi basterà inserire nel carrello 2 Echo Dot 4, applicando poi il codice sconto 2ECHODOT4 per pagare ambo i dispositivi un totale di 49,98€, contro i 119,98€ che servirebbero per acquistarli entrambi.

Un prezzo davvero ottimo, specie perché parliamo della più recente incarnazione del dispositivo Amazon che, di per sé, costerebbe circa 60 euro, e che mai prima d’ora si era proposto ad un prezzo tanto conveniente.

C’erano state offerte, certo, ma mai di portata tale da abbassare il prezzo di un singolo dispositivo ad appena 24,99€. Con questa offerta, inoltre darete una bella spinta alla costruzione del vostro sistema domotico, giacché disporre di due dispositivi Amazon Echo in più non è certo cosa da poco, ed anzi di norma 2 bastano già per coprire una casa di piccole dimensioni, risultando sufficienti anche dal punto di vista della diffusione acustica.

Per il resto, parliamo di un dispositivo ormai ben noto, stiloso ed accattivante, ridisegnato da Amazon rispetto al suo predecessore, e proposto con un form factor semisferico davvero bellissimo, e perfetto per arredare qualunque ambiente con modernità.

Insomma, un prodotto davvero bellissimo e funzionale che, grazie ad Amazon, può essere vostro non solo ad un prezzo assurdamente basso, ma anche con il non trascurabile vantaggio di effettuare un acquisto 2×1, con cui poter arricchire le possibilità smart della vostra abitazione. Ovviamente, si tratta di un’offerta limitatissima e, per questo, vi suggeriamo caldamente di fiondarvi sulla pagina del prodotto per effettuare subito il vostro acquisto!

N.B. Ricorda di inserire il coupon 2ECHODOT4 nell’a apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

