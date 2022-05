Se avete sempre avuto voglia di entrare nel mondo di Alexa o se, magari, in quel mondo ci siete già, e volete solo l’occasione per acquistare un dispositivo Amazon Echo con cui ampliare la vostra rete domotica, allora questa è certamente l’offerta che fa per voi!

Vi segnaliamo infatti che, su Amazon, è ora in sconto lo splendido Echo Show 5, qui nella sua versione riveduta di seconda generazione, il cui prezzo originale sarebbe di 84,99€, oggi ribassati a soli 48,99€ grazie all’offerta del portale, che decurta il prezzo del prodotto di un generoso 42%.

Non c’è dubbio: si tratta di una bella occasione, specie perché parliamo di uno dei dispositivi più belli e versatili della famiglia Echo, qui proposto nella sua ultima versione che, sostanzialmente, aggiunge ad un pacchetto già ottimo, anche una nuova fotocamera frontale, ora da 2MP, per rendere le videochiamate ancora più piacevoli e, soprattutto, nitide per i nostri interlocutori.

Per il resto, Echo Show 5 si conferma con le sue caratteristiche originali, ma anche come un prodotto di grandissima qualità e che, di per sé, viene venduto ad un rapporto qualità/prezzo davvero invidiabile, specie nelle vesti che può assumere come smart HUB domestico, e centro nevralgico della vostra rete domotica.

Dotato di un ampio e luminoso schermo touch HD da 5″, Echo Show 5 permette non solo di fruire delle più tipiche funzioni vocali di Alexa, come ad esempio la riproduzione della musica, o la lettura di notifiche e notizie, ma anche come schermo per la visione di contenuti in streaming tramite Amazon Prime Video, oltre che da controller per tutta una serie di dispositivi smart compatibili.

Il nostro suggerimento, dunque, è quello di approfittare subito di questa promo, grazie alla quale non solo vi porterete a casa un ottimo dispositivo smart e domotico, ma potrete anche risparmiare un bel po’ rispetto al prezzo originale.

