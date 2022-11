Le offerte del Black Friday 2022 sono ormai concluse, ma molti store hanno deciso di tenere botta, continuando a proporci un mucchio di prodotti a prezzi scontatissimi, anche e soprattutto per andare incontro a quella holiday season che, come sempre, porterà sotto gli alberi di Natale tantissimi regali, e dunque necessiterà ancora di numerosi acquisti.

Come detto: per fortuna c‘è spazio ancora per molte offerte, alcune delle quali hanno prezzi che competono direttamente con quelli dell’appena trascorso Black Friday e che, per questo, valgono certamente un’occhiata!

La proposta del giorno? Indubbiamente lo splendido Echo Show 5 di seconda generazione, ovvero un dei dispositivi Amazon più acquistati di sempre, complice non solo la presenza al suo interno di Alexa, ma anche il suo splendido schermo HD da 5″ e touch, che amplia a dismisura le possibilità offerte da questo dispositivo.

Il prezzo proposto dal portale? Appena 34,99€, contro gli originali 84,99€! Un affare davvero notevole, che vi permetterà di risparmiare il 59% su quello che è un prodotto non solo bellissimo con cui interagire, ma che può costituire anche uno splendido regalo di Natale!

Grazie al suo ampio e appagante display, Echo Show 5 compie diversi passi avanti rispetto all’esprienza tipicamente offerta dai dispositivi Echo, permettendovi tutta una serie di opzioni che, ovviamente, sono concesse proprio dalla presenza di un display, come ad esempio la visione di video online, o la possibilità di effettuare delle videochiamate, complice l’integrazione di una pratica e nitida fotocamera frontale da 2MP.

Anche grazie allo schermo, inoltre, Echo Show 5 si propone come un eccellente smart HUB per la propria rete domotica, permettendovi di tenere sotto controllo diversi ed eventuali sistemi connessi, come ad esempio le luci, un termostato, ma anche dispositivi più “complessi”, come ad esempio videocitofoni smart o telecamere di sicurezza che, se compatibili con l’ecosistema Amazon Alexa, potranno mostrarvi le riprese direttamente sullo schermo di questo dispositivo!

Insomma, parliamo di un dispositivo versatile e ben fatto che, volendo, può risultare un ottimo regalo di Natale per una persona appassionata di domotica, o anche solo per qualcuno che ha una passione spiccata per i prodotti tech.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

