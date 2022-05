La bella stagione si avvicina e, con essa, arriverà anche il tradizionale periodo dedicato alle ferie che, probabilmente, porterà molti di voi lontani da casa per un bel po’. Ovviamente, in questi periodi di prolungata assenza da casa è importante mettere la propria abitazione al sicuro, anche se farlo non è sempre né economico né “smart”.

Per fortuna, giusto in vista dell’estate, è tornata disponibile su Amazon un’ottima promozione, che vi permetterà di acquistare in combinazione l’ormai ben noto dispositivo per il controllo domotico Echo Show 5, e le telecamere di sicurezza a marchio Blink. I prezzi sono interessanti, con sconti che arrivano fino al 58% a seconda del numero di telecamere che si deciderà acquistare, con bundle pensati sia per il controllo degli esterni che degli interni della casa.

Echo Show 5 lo conoscerete tutti: parliamo infatti di uno dei più apprezzati ed acquistati prodotti della vasta linea Amazon Echo, che si distingue però dagli altri per la presenza di uno schermo touch, qui da 5 pollici ed in alta definizione il che, come capirete, lo rende un acquisto perfetto nelle vesti di smart HUB per la propria rete domotica.

Per quanto riguarda invece i prodotti Blink, essi sono non sono nuovi tra le nostre pagine, ma se non avevate mai sentito parlare prima, sappiate che si tratta di telecamere di sicurezza smart prodotte direttamente da Amazon (che ha la proprietà del marchio Blink), e che si contraddistinguono sul mercato per il loro ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il vantaggio è quello di acquistare telecamere che non sono funzionano molto bene, ma che hanno una qualità di ripresa nitida e chiara, anche al netto di un costo molto contenuto. I prodotti Blink, inoltre, possono essere installati molto facilmente, e non richiedono lavori in muratura, in quanto alimentati a batterie.

Non lasciatevi però ingannare, non si tratta di prodotti fallaci, perché le telecamere Blink sono ottimizzate per poter funzionare fino a due anni con due semplici batterie AA al litio (per altro incluse), e non c’è dunque il rischio che esse si spengano improvvisamente, e dopo pochi giorni dall’installazione.

Disponibili sia per interni che per esterni, ed in grado di resistere alle intemperie come ai forti sbalzi di temperatura, le telecamere Blink sono controllabili tramite app, oltre a poter funzionare in combinazione con tutti i dispositivi Amazon Echo. Con Echo Show 5, ovviamente, avrete però il meglio dell’esperienza di utilizzo, giacché tramite lo schermo del dispositivo potrete non solo controllare l’esterno in ogni momento, ma anche interagire direttamente con l’esterno, utilizzando il microfono incluso nel dispositivo per passare la vostra voce tramite gli altoparlanti delle telecamere.

Insomma, non c’è davvero di meglio per mettere in sicurezza la propria casa in modo economico e conveniente, specie considerando i vantaggi che potrete averne nell’installare non solo un sistema di sicurezza con funzioni di ripresa live, ma anche e soprattutto con il supporto di un sistema intelligente è smart come è quello dell’ecosistema Amazon Echo con supporto di Alexa.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dell’offerta, dove potrete selezionare il bundle che meglio si confà alle vostre esigenze. Il nostro suggerimento è quello di effettuare subito il vostro acquisto, non solo prima che l’offerta termini, ma anche e soprattutto prima che i bunle migliori vadano esauriti!

