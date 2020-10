Echo Show 8 a meno di 100€ nel Solo per oggi Mediaworld

Questa settimana di ottobre è stata senza dubbio fantastica grazie alle incredibili offerte del Prime Day, ma gli altri e-commerce non sono rimasti con le mani in mano e, anche se purtroppo non siamo riusciti a segnalarvi tutte le loro iniziative, vogliamo chiudere la settimana nel miglior modo possibile, proponendovi alcune delle migliori offerte dei principali e-commerce. Tra questi, non possiamo non tenere in considerazione Mediaworld che, con il suo Solo per oggi, propone diversi prodotti, come smartphone e dispositivi vari, a prezzi scontati. Vale la pena ricordare però che questa iniziativa è valida fino alla mezzanotte di oggi, dopodiché i prezzi torneranno quelli originali e decisamente più alti.

Tanti i prodotti selezionati da MediaWorld per questa occasione e tra questi vogliamo segnalarvi il dispositivo Amazon Echo Show 8, venduto solo per oggi a 94,99€ invece di 129,99€. Certo, parliamo di un articolo che solo pochi giorni fa era in sconto su Amazon, ma siamo abbastanza sicuri che non tutti sono riusciti ad approfittare dell’offerta e questa è certamente un’ottima occasione per rimediare. Esistono diversi modelli di Amazon Echo e quello proposto da Mediaworld è quello dotato di uno schermo da 8 pollici, con il quale potrete interagire in maniera molto più approfondita rispetto alla variante senza display.

A differenza del modello più piccolo, Amazon Echo Show 8 può ad esempio mostrarvi il procedimento di una ricetta non solo attraverso la voce, ma anche tramite video, in modo da rendere l’operazione più semplice da seguire e anche più divertente. Chiaramente, i vantaggi di includere uno schermo non si limitano a questo, dato che potete ad esempio sfruttare Prime Video per guardare i film oppure visualizzare i vostri album salvati nel cloud di Amazon. Inoltre, essendo un dispositivo più grande, anche l’audio ne beneficia, dal momento che quest’ultimo risulta decisamente migliore rispetto al modello entry-level.

Un dispositivo quindi che saprà aiutarvi a gestire in un colpo d’occhio i vostri impegni quotidiani, ma non è l’unico ad essere proposto ad un prezzo interessante, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre proposte di oggi. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte last minute dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, potete sfogliare la nostra nuova pagina dedicata.

La nostra selezione di prodotti

