Ecovacs Deebot 605 ad un prezzo shock su eBay!

La nostra quotidiana rassegna delle migliori offerte giornaliere prosegue con l’iniziativa di eBay, chiamata “Gli Imperdibili”. Quest’oggi il portale sta scontando un numero quasi infinito di prodotti, tra cui robot aspirapolvere, smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici e prodotti per la cura della persona, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%, ma solo fino allo scoccare della mezzanotte!

Come abbiamo specificato nel paragrafo precedente, la lista dei prodotti attualmente in promozione su eBay è particolarmente lunga ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo al robot aspirapolvere Ecovacs Deebot 605, che potrete acquistare a “soli” 152,99€ anziché 229,99€, grazie ad uno sconto di ben 77,00€ dal prezzo consigliato dal produttore. Inserendo il codice sconto “PIT10PERTE”, il costo scende ulteriormente a 137,69€!

Sebbene possa sembrare un prodotto di discreta qualità – visto il prezzo iniziale di vendita, se comparato con i top di gamma -, possiamo assicurare che si tratta di un robot capace di garantire ottime prestazioni, in qualsiasi circostanza. Dotato di un serbatoio d’acqua da 300 millilitri, il Deebot 605 può aspirare e lavare i pavimenti efficacemente, sia quelli realizzati in legno che in mattone.

Inoltre, possiede tre modalità di pulizia (automatica, mirata e bordi), con le quale fornisce una soluzione ai diversi compiti di pulizia. Qualora servisse una potenza aspirante maggiore, questo robot aspirapolvere elimina lo sporco ostinato grazie alla modalità “max”, ed è l’ideale anche per sradicare dai tappeti i peli degli animali domestici. Invece, per quanto concerne la navigazione, questo prodotto può contare su un sistema a “Zig-Zag”, con il quale segue il percorso più efficiente per effettuare la pulizia. Non manca anche il controllo remoto tramite gli assistenti vocali, Amazon Alexa e Google Assistant.

Stiamo parlando, insomma, di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche e, considerando il nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy della categoria! Ciò detto, visto il gran numero di prodotti in offerta, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale al seguente indirizzo, cosicché possiate scegliere quello che meglio si addice alle vostre esigenze.

Infine, prima di lasciarvi alla scelta e alla nostra piccola selezione di prodotti, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!