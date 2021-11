Ecovacs Deebot N8+: si svuota da solo ed è in sconto su Amazon! Servono altre scuse per acquistarlo?

L’Early Black Friday di Amazon ha mandato in visibilio il mondo delle offerte, complice una serie di offerte che, come vi stiamo raccontando sin da ieri, stanno investendo praticamente ogni categoria merceologica, coinvolgendo alcuni dei più importanti ed apprezzati nomi del mercato consumer.

Certo, di tempo ce n’è ancora a iosa, giacché gli sconti andranno avanti per almeno una decina di giorni, tuttavia è ovvio che le disponibilità non saranno eterne e, per questo, è meglio approfittare subito di quelle che sono le promozioni più interessanti e con i prezzi più abbordabili. Tra queste, vi proponiamo oggi un’autentica perla, ovvero l’eccezionale aspirapolvere robot Ecovacs Deebot N8+, un aspirapolvere con sistema di svuotamento automatizzato che, per l’occasione, è oggi in sconto a 419,00€ contro i 599,98€ del prezzo originale, ed un risparmio netto di circa 180 euro!

Dalla forma circolare, con un diametro di 33 e un’altezza di appena 8 centimetri, Ecovacs Deebot N8+ è stato progettato per potersi destreggiare anche negli ambienti più complessi, in cui mobilio ed altri complementi d’arredo potrebbero ostacolare la sua marcia all’insegna delle pulizie.

Pulizie che, come intuirete, questo particolare modello svolge in maniera egregia, grazie soprattutto alla competenza ormai maturata da Ecovacs, tra i leader di questo specifico mercato, e forte di un’esperienza che ha ormai superato i 20 anni sul mercato.

Dotato di tecnologia TrueMapping, che combina sensori laser e dTOF, Ecovacs Deebot N8+ si orienta in modo preciso in casa, effettuando costantemente rilevazioni ambientali che ne possono ottimizzare il percorso, senza ovviamente tralasciare nessuno degli spazi da ripulire, e scovando anche la più minuta particella di pulviscolo, grazie ai suoi sensori capaci di riconoscere lo sporco fino a 2 mm di grandezza.

La vera svolta, tuttavia, è nella sua colonnina di ricarica che, oltre a fornire energia al robot, provvede anche allo svuotamento automatico del vano raccogli polvere. Sostanzialmente, una volta terminata la pulizia, Ecovacs Deebot N8+ tornerà alla base di ricarica dove, un sistema interno ad essa, si occuperà di svuotare il robot per raccogliere lo sporco in un ulteriore vano presente nella colonnina, con una capienza di circa 2 litri e mezzo, che si traducono in una trentina di giorni di utilizzo senza pensieri, e senza dover mai interagire con il robot o con la sporcizia.

Il sistema è completamente automatizzato, e non richiederà alcuna configurazione, sicché non dovrete far altro che chiedere al robot di ripulire, cosa possibile tramite smartphone o con l’ausilio di Google Assistant o Alexa, e poi sedervi e lasciare a lui tutto il “lavoro sporco”.

Insomma, parliamo di un vero e proprio “game changer” nell’ambito delle pulizie domestiche che, grazie ad Amazon, potrete acquistare ad un prezzo davvero super conveniente! Ovviamente l’aspirapolvere robot Ecovacs Deebot N8+ è comunque solo uno degli ottimi prodotti in sconto oggi da Amazon, ed ecco perché vi suggeriamo di consultare l’immensa selezione di prodotti in sconto sul portale, raggiungibile tramite l’apposita pagina dedicata.

