Elden Ring: disponibili al preorder le due maestose Collector’s Edition!

Finalmente ci siamo! Dopo un’attesa durata diversi anni, Bandai Namco ha trasmesso su YouTube e Twitch il gameplay di Elden Ring, come hanno specificato i nostri colleghi di GameDivision. Oltre a ciò, il noto editore asiatico ha aperto ufficialmente le prenotazioni della Collector’s Edition e della Premium Collector’s Edition. In questo articolo vi sveliamo quelle che sono i contenuti e i relativi prezzi di vendita!

Elden Ring rappresenta uno dei titoli più attesi del prossimo anno per due semplici fattori. In primo luogo, è sviluppato da From Software, la casa sviluppatrice già autrice di incredibili capolavori del calibro di Sekiro: Shadows Die Twice e Dark Souls; mentre, in secondo luogo, il coinvolgimento di George R. R. Martin, autore di Cronache del ghiaccio e del fuoco, che ha curato la narrazione.

La Collector’s Edition di Elden Ring si presenta, innanzitutto, con una confezione che mostra un’edizione stilizzata dell’albero gigante dell’Interregno. Al suo interno, invece, troveremo il disco di gioco (eccetto per PC dove ci sarà un codice), la statua di 23 centimetri di “Malenia – Spada di Miquella”, una SteelBook esclusiva con l’Anello Ancestrale, un Art book con copertina rigida da 40 pagine, la colonna sonora digitale e una serie di altri accessori (poster, art card, sticker e toppa di tessuto).

Per quanto concerne la Premium Collector’s Edition, una versione più pompata rispetto a quella precedente (esclusiva dello store ufficiale dell’editore, il Bandai Namco Store), troveremo al suo interno tutti i contenuti descritti nel paragrafo precedente con l’aggiunta della replica ufficiale dell’elmo di Malenia in scala 1:1.

Per gli appassionati dei videogiochi di FromSoftware rappresenta senza ombra di dubbio un’occasione da non lasciarsi sfuggire, considerando il gran numero di contenuti. Durante la presentazione di quest’oggi, Bandai Namco ha ufficializzato che il prezzo di vendita della Collector’s Edition liscia è di 189,99€, mentre il prezzo della Premium Collector’s Edition è di 259,99€. Al momento, queste due versioni del titolo sono disponibili sul Bandai Namco Store.

Al momento, queste due versioni del titolo sono disponibili sul Bandai Namco Store.

