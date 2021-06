Elden Ring: dove acquistarlo al miglior prezzo

Sembra incredibile ma finalmente anche l’attesissimo Elden Ring ha una data di lancio. Dopo mesi e mesi di attesa, è infatti finalmente stato annunciato che l’ultima opera di From Software arriverà sul mercato il prossimo 21 gennaio 2022. Ancora un lungo lasso di tempo ci separa quindi ancora dal lancio di Elden Ring, con l’attesa che può però essere fortunatamente ingannata grazie ai prossimi Amazon Prime Day e prenotando fin da ora il gioco a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Per i pochissimi che non sapessero di cosa stiamo parlando, Elden Ring è senza ombra di dubbio uno dei titoli più attesi da un paio di anni a questa parte. Dietro il gioco vi è infatti non solo la saggia mano di From Software, software house autrice di Sekiro: Shadows Die Twice, Bloodborne e i vari Dark Souls, ma anche quella di George R. R. Martin, l’autore nientepopodimeno che delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, da cui è stata tratta la celeberrima serie TV Game of Thrones. Insomma, di motivi per aspettare Elden Ring in trepidazione ce ne sono veramente parecchi.

Non sono purtroppo ad oggi ancora state svelate eventuali collector o limited edition del gioco. Nel caso venissero annunciate da Bandai Namco, sarà in ogni caso nostra cura aggiornare questo articolo con tutte le informazioni relative. Nell’attesa di saperne di più, Elden Ring è comunque fin da ora prenotabile a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

