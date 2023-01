Siamo nel bel mezzo dei saldi invernali, che nelle prime settimane di questo 2023 ci permettono di risparmiare sull’acquisto di nuovi articoli. Sono tantissimi gli store che stanno proponendo sconti, e tra questi vi è Yeppon, dove dal 16 al 22 gennaio potrete trovare un ampio catalogo di elettrodomestici dalla qualità straordinaria in ribasso.

Tantissimi elettrodomestici di marca Electrolux sono infatti in promozione, con sconti che arrivano fino al 45%! Dalle lavatrici ai forni, passando per frigoriferi e asciugatrici, i prodotti disponibili spaziano in ogni categoria; troverete quindi sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, e potrete portarlo a casa risparmiando centinaia di euro.

Tra le offerte più interessanti vi è la lavasciuga da incasso Electrolux EW7W474BI, in sconto a 769,99€ invece di 1.419,99€, per un ribasso incredibile del 45%. Grazie a questo comodo elettrodomestico i vostri capi si laveranno e asciugheranno in un solo ciclo, e per merito della tecnologia DualCare il tessuto e il peso della biancheria verranno rilevati automaticamente, regolando di conseguenza la temperatura e i movimenti del cestello per un lavaggio sempre perfetto, risparmiando al contempo energia e acqua.

Se siete alla ricerca di un frigorifero vi consigliamo il modello Electrolux ENT6TF18S, ora disponibile a soli 599,99€ al posto di 1.019,99€, per una percentuale di sconto del 41%. Questo elettrodomestico di ultima generazione dispone del sistema di doppia refrigerazione intelligente TwinTech Toal No Frost, che garantirà un periodo di preservazione maggiore degli alimenti; inoltre, l’ambiente interno del frigo verrà sempre mantenuto a una temperatura stabile, che potrete monitorare nel comodo display LCD.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei moltissimi elettrodomestici Electrolux in offerta su Yeppon, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata alla promozione per scoprire il catalogo intero. Gli sconti saranno validi solo fino al 22 gennaio, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!