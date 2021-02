Elettrodomestici e non solo nelle offerte per la casa MediaWorld!

Dopo avervi proposto le offerte della mattinata, è arrivato il momento di entrare di nuovo in casa Mediaworld, dal momento che il portale è tornato a stupirci con la promozione “La casa per me“, grazie alla quale risparmiare centinaia di euro sugli elettrodomestici diventa molto più semplice, ma fino al 25 febbraio. I prodotti scontati includono lavatrici, frigoriferi, asciugatrici e molto altro, tutti delle migliori marche e capaci di rendere più efficienti e confortevoli le mura domestiche.

Tra le proposte più interessanti vi è la combo Candy Rapidò RO 1494DWME/1-S + Candy CSO H7A2DE-S, ovvero una lavatrice da 9 kg più un’asciugatrice da 7 kg, proposte insieme in questa occasione a 629,00€ con un risparmio di 159€. Una soluzione perfetta per chi intende portarsi a casa due prodotti con una singola transazione, oltre ad essere la soluzione definitiva per lavare e asciugare con la massima comodità.

Inoltre, non possiamo non citare l’offerta dedicata alla lavatrice Samsung WW80T734DWH/S3 da 8kg, dal momento che il suo sconto ammonta a ben 500€, permettendovi di comprarla a soli 549,00€ invece di 1.049,00€. Sconto pazzesco su un modello altrettanto incredibile, che vanta persino l’intelligenza artificiale, suggerendovi il programma di lavaggio ideale in base al tipo di carico e alle condizioni climatiche esterne. Ciò si traduce in trattamenti delicati e mirati per far sì che i vostri indumenti siano sempre perfetti, anche qualora scegliate la modalità più veloce, la quale vi garantirà un pulito perfetto in poco più di 30 minuti.

Per avere risultati superiori rispetto ai modelli tradizionali, la lavatrice Samsung WW80T734DWH/S3 implementa anche un sistema a vapore igienizzante che, se attivato, permette all’apparecchio di emettere un potente getto di vapore dal fondo del cestello. Secondo il produttore, quest’ultimo rimuoverà lo sporco più ostinato e il 99,9% di batteri e allergeni. In altre parole, il vostro bucato sarà pulito e igienizzato come mai prima d’ora.

Ricapitolando, dotarsi degli ultimi elettrodomestici potrebbe non essere mai stato così conveniente. Ribadiamo che il numero di offerte è molto elevato, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per vedere se è presente l'elettrodomestico che stavate cercando

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

