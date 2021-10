Elettrodomestici e PC Gaming a prezzi folli nel Solo per Oggi di Mediaworld

La mattinata non è ancora entrata nel vivo, ma sono già numerose le proposte allettanti che hanno allietato le prime ore di questo martedì di ottobre. Proposte ottime e variegate, all’interno delle quali va ora ad inserirsi Mediaworld, la cui proposta vi permetterà di risparmiare cifre sostanziose su tantissimi prodotti, dai piccoli ai grandi elettrodomestici, oltre agli immancabili smartphone. Ovviamente, il tutto lo si potrà trovare nel Solo per Oggi, la nota sezione del portale riservata alle offerte a tempo limitato, con scadenza a mezzanotte.

Dunque, come saprete, Mediaworld è solito proporre ogni genere di elettrodomestici, con soluzioni sempre diverse ed ottime, ma oggi ha deciso di riservare buone occasioni anche su PC e notebook, scontando diversi modelli dalle specifiche top e dal design innovativo, nonché soluzioni puramente da gaming. Tra questi vogliamo segnalarvi l’HP Omen GT13-0031NL, un desktop dal valore di ben 2.499,00€ a cui gli vengono tolti 400€.

Si tratta chiaramente di un pre-assemblato, avente al suo interno alcuni dei componenti più potenti degli ultimi anni, inclusi quelli che allo stato attuale risultano quasi introvabili, come la scheda video Nvidia RTX 2080 Super, attualmente uno dei modelli più potenti del noto produttore di chip grafici. Come saprete, grazie a questo componente, potrete installare e giocare qualsiasi titolo ad alto refresh rate e ad altissime risoluzioni, incluso in 4K. Riuscire a trovare questa scheda in un PC pre-assemblato, tra l’altro in offerta, non è cosa da poco, visto e considerato che la pandemia da Covid-19 ha letteralmente dimezzato la produzione dei componenti, soprattutto quelli di fascia alta.

Oltre alla possibilità di settare la grafica dei vostri titoli preferiti al massimo, potrete attivare il Ray-Tracing, in quanto questa scheda video non solo lo supporta, ma riesce anche a gestirlo senza che il framerate scenda a livelli troppo bassi da rendere l’esperienza videoludica poco godibile. L’HP Omen GT13-0031NL vanta poi il potente processore Intel Core i7-10700F, il quale riuscirà a tenere il passo della scheda video, evitando il cosiddetto CPU Limited.

A permettere che qualsiasi gioco o programma venga caricato e aperto in tempi rapidi ci pensano poi i 16GB di RAM e il dual storage, composto da un Hard Disk da 1TB e da un SSD di ultima generazione da 256GB. L’HP Omen GT13-0031NL è un PC Desktop progettato senza compromessi, ed ecco perché integra una scheda madre con supporto audio surround 5.1, che vi permetterà di sfruttare appieno i contenuti in formato DTS e Headphone: X, a patto che abbiate altoparlanti o cuffie adatte.

Si tratta, insomma, di una soluzione perfetta per chi vuole evitare di creare un PC Desktop potente partendo da zero. Sebbene l’HP Omen GT13-0031NL vanti caratteristiche strabilianti, nelle proposte di oggi di Mediaworld ci sono modelli ancora più potenti, i quali vi invitiamo a scoprirli sulla pagina dedicata, insieme ad altri tipi di offerte. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che non esiste miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

