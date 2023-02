La vostra dolce metà ama dilettarsi in cucina e non avete ancora comprato un regalo per San Valentino? In tal caso vi consigliamo di dare un’occhiata alle fantastiche offerte sugli elettrodomestici proposte da Ninja Kitchen in occasione della festa degli innamorati!

Tantissimi elettrodomestici da cucina come friggitrici, forni, griglie e multicooker sono in super offerta, e aggiungendo il codice LOVE23 nel carrello otterrete il 10% di sconto aggiuntivo, oltre a un paio di guanti in silicone completamente in omaggio. Inoltre, al momento dell’acquisto potrete decidere di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal, mentre la consegna è gratuita per tutti gli ordini.

Tra i prodotti più interessanti del catalogo vi è senza dubbio la friggitrice ad aria a doppia zona Ninja Foodi, in sconto a 179,99€ anziché 229,99€. Il prodotto ha una capienza di ben 7,6 litri e 6 modalità di cottura differenti: sarà possibile realizzare tantissimi piatti diversi, come patate al forno e fritte, arrosti e persino dolci, il tutto in un unico elettrodomestico. Inoltre, sono presenti due zone di cottura indipendenti dove poter preparare pietanze differenti allo stesso tempo, in modo da ottenere pasti completi nella metà del tempo e risparmiando fatica!

In alternativa, un elettrodomestico estremamente versatile in cucina è la Multicooker SmarLid 11-in-1 Ninja Foodi, disponibile a 279,99€ invece degli originali 329,99€. Con 11 funzioni di cottura differenti e tre modalità, ovvero cottura a pressione, frittura ad aria e modalità combi-steam, nessuna ricetta avrà più segreti. Non sarà più necessario accendere tutti i fornelli e sporcare mille pentole diverse, dato che qualsiasi pietanza verrà cotta in modo perfetto, accontentando i gusti di tutta la famiglia.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi prodotti in promozione sul sito di Ninja Kitchen, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata a San Valentino per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di inserire nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le promozioni termineranno a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

N.B. Ricorda di inserire il coupon LOVE23 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

