Elettrodomestici Rowenta venduti a prezzi da Black Friday su Amazon!

Dopo avervi proposto le imperdibili offerte di questa mattina su Amazon dove, come avrete visto, c’è stato ampio spazio per i videogame PlayStation, venduti per ambo le console a prezzi scontatissimi, ci avviamo ora verso la chiusura della giornata di oggi cambiando completamente argomento, ma restando ben ancorati all’ampia proposta di Amazon.

Vi segnaliamo infatti che, proprio sullo store, sono appena partite una serie di offerte dedicate agli elettrodomestici per la casa a marchio Rowenta, con sconti davvero ottimi per chiunque sia alla ricerca di articoli come bistecchiere, scope elettriche o ferri da stiro, con anche una piccola incursione da parte di brand come Tefal e Moulinex.

In ogni caso, pensiamo che tra le varie offerte, valga certamente la pena sottolineare la presenza dell’ottimo aspirapolvere robot Rowenta X-Plorer Serie 95, un articolo di alto livello, il cui prezzo originale di 799,99€ è stato oggi ribassato a 699,00€! Parliamo di poco più di 100 euro di sconto, davvero apprezzabili se si considera l’ottimo livello di questo specifico elettrodomestico smart.

Progettato per offrire prestazioni elevatissime, Rowenta X-Plorer Serie 95 è un aspirapolvere robot equipaggiato con un motore digitale con una potenza di aspirazione fino a 12000 Pa, pensato per rimuovere anche i più piccoli granelli di sporcizia, per una pulizia profonda ed accurata in qualunque momento dell’anno. Dotato di un sistema di navigazione interno preciso e sicuro, utilizza la tecnologia laser Smart Exploration 8.0 per posizionarsi correttamente nell’ambiente, scansionando ogni stanza per creare una mappatura precisa della casa.

Inoltre, grazie alle sue due spazzole laterali, Rowenta X-Plorer Serie 95 è in grado di raggiungere anche gli angoli, e di pulire correttamente in prossimità di muri o ostacoli, il tutto senza sbattere, ma garantendo una pulizia completa ed accurata. Inoltre, questo specifico modello è stato sviluppato con cura per rispondere alle esigenze di chi ha animali in casa, tant’è che grazie alla spazzola inclusa “Animal Turbo”, Rowenta X-Plorer Serie 95 è in grado di aspirare con efficacia anche i peli di animale, laddove dispositivi simili, invece, non sarebbero in grado di gestire la sfida.

Insomma, un prodotto davvero ottimo che, tuttavia, è solo uno dei tanti a marchio Rowenta (e non solo) messi a disposizione da Amazon, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultare, oltre la nostra lista di prodotti consigliati, anche l’intera pagina Amazon dedicata a queste offerte, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

