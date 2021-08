Elettrodomestici Samsung: sconti bomba su Amazon, ma solo per pochi giorni!

Quest’oggi vi abbiamo segnalato quelle che sono le principali offerte del giorno, ora però è il momento di scoprire quelle iniziative che potrebbero mettere la ciliegina sulla torta agli sconti della mattinata. Ecco perché vi segnaliamo ora gli ottimi sconti relativi agli elettrodomestici Samsung, la cui selezione prodotti è stata rinnovata e vi permetterà di acquistare alcune delle soluzioni del brand coreano a prezzi talmente bassi che non vedevamo da mesi.

Questo vale soprattutto per il purificatore d’aria Samsung AX60R5080WD, che viene proposto nella variante in grado di coprire una stanza di 60 metri quadrati a soli 199,00€ anziché 389,00€. Come detto, per trovare la stessa occasione dobbiamo andare indietro di diversi mesi, ed ecco perché, tra i tanti prodotti in offerta, abbiamo voluto citarvi questo. Oltre all’enorme decurtazione di prezzo, un altro il motivo del perché riteniamo questa offerta incredibile è dato dal fatto che si tratta di un prodotto utile tutto l’anno, capace di migliorare l’aria negli ambienti chiusi e permettervi di respirare meglio.

Se non avete mai posseduto un purificatore d’aria e avete paura di non saperlo impostare, sarete felici di sapere che con il Samsung AX60R5080WD non avrete di questi problemi, dal momento che questa soluzione si autoregola in base alla qualità dell’aria. Inoltre, non dovrete neanche preoccuparvi dei filtri, dato che sarà il dispositivo ad avvisarvi, tramite un LED di notifica, quando sarà il momento di pulirli.

Come detto, il purificatore Samsung AX60R5080WD riesce a migliorare l’aria di una stanza di ben 60 metri quadrati e, nonostante ciò, non è affatto rumoroso. La soluzione di Samsung è ben studiata, con la diffusione dell’aria che avviene in modo multidirezionale, affinché l’ambiente venga trattato in modo uniforme. Nella zona superiore è presente un bellissimo display smart, che indica non solo la qualità dell’aria, ma anche la purezza del gas e il quantitativo di polvere. Da citare, inoltre, il filtro HEPA, che trattiene fino al 99,97% della polvere, dandovi la certezza di respirare sempre aria pulita, fondamentale nelle persone allergiche o con problemi respiratori. Infine, essendo un dispositivo Samsung di ultima generazione, potrete comandarlo anche a distanza tramite l’app SmartThings, ottenendo le stesse informazioni del pannello di controllo.

Sebbene questa sia l’offerta con la più alta percentuale di sconto, suggeriamo comunque di visitare la pagina dedicata per scoprire le altre occasioni. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!