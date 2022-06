Non contento degli ottimi sconti applicati di recente su una serie di grandi elettrodomestici, Monclick rilascia una nuova promozione con offerte ancora più interessanti, coinvolgendo questa volta svariati piccoli elettrodomestici come centrifughe, ferri da stiro e rasoi elettrici.

Gli sconti superano il 50% ed è chiaro che non dureranno a lungo, così come le scorte sui prodotti più scontati, quindi sapete già cosa fare per non rischiare di perdere una di queste occasioni. Tra le varie segnaliamo il forno a microonde Whirlpool MWP 337 SB, poiché gode di una delle percentuali di sconto più alte, che vi permetterà di portarvelo a casa non più 409,90€ ma a soli 219,90€.

Si tratta di un forno a microonde da 33 litri ricco di funzioni e dal design raffinato, quindi oltre a facilitare la cattura degli alimenti darà anche un tocco di modernità all’ambiente, un valore aggiunto che non tutti i forni elettrici riescono a offrire. I materiali giocano un ruolo importante a riguardo e quest’ultimi non si limitano a essere di ottima qualità solo nei componenti esterni, ma anche in quelli interni, migliorando così anche la qualità di cottura.

Il Whirlpool MWP 337 SB si posiziona ai vertici della categoria in ambito della cottura in forno, grazie alle più recenti tecnologie del settore, capaci di soddisfare diverse esigenze culinarie, come la tecnologia proprietaria Dual Crisp, che permette agli alimenti di ottenere una doratura perfetta e croccante. Parliamo poi di un elettrodomestico in grado di grigliare e cuocere senza l’ausilio di altri prodotti, una caratteristica che consentirà di occupare poco spazio in cucina.

La cottura salutare viene poi avvalorata ulteriormente dalla rapidità con cui il Whirlpool MWP 337 SB porta a termine il lavoro. Potrete infine affidarvi allo speciale recipiente incluso in confezione, progettato appositamente per far sì che la cottura sia capace di accontentare il vostro palato.

Insomma, un forno a microonde potente e versatile che, scontato com’è di quasi 200 euro, rappresenta uno dei migliori affari attualmente disponibili su Monclick! Per questo, acquistarlo scontato a quasi 200 euro ci sembra davvero un affare da cogliere al volo e, per questo, vi rimandiamo direttamente alla pagina dell’offerta, invitandovi a comprare il prodotto prima che vada a ruba.

