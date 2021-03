Facciamo un piccolo break dalle nostre tipiche offerte tech per segnalarvi l’ultima iniziativa lanciata da EMP sull‘abbigliamento e sui gadget a tema videogiochi, che vi permetterà di ricevere in omaggio uno dei tanti articoli compresi in questa selezione. Aderire all’iniziativa è semplice, non dovrete far altro che scegliere 3 fra i tanti prodotti proposti da EMP, ed una volta nel carrello l’articolo dal prezzo più basso vi verrà automaticamente scontato del 100%, ma affrettatevi perché questa iniziativa termina oggi!

Trattandosi di un’offerta a tema videogiochi, troverte alcuni dei franchise più famosi che vanno da Super Mario, League of Legends, The Witcher e anche alcuni grandi classici del passato come Tetris, con alcune proposte che possono anche diventare ottime idee regalo da sfruttare in occasione della festa del papà. Come vi abbiamo anticipato, in questa selezione buona parte degli articoli coinvolti sono capi d’abbigliamento, includendo modelli sia da uomo che da donna con taglie che vanno nella maggior parte dei casi dalla S fino ad XXL. La scelta di prodotti è molto vasta, infatti troverete felpe, t-shirt e addirittura pigiami come quello con la simpatica fantasia di Pikachu, composto da una maglietta a maniche corte ed un paio di comodi pantaloncini con elastico.

A render ancora più corposa e varia questa iniziativa di EMP ci pensa anche la vasta selezione di action figure, come quella di Ellie con arco, una statuetta in PVC alta 20 cm che raffigura la ragazza come apparsa in The Last of Us – Parte 2 con tanto di arco, frecce e solida base per una maggiore stabilità. Immancabili poi anche i Funko Pop!, con tante proposte disponibili sia nel tipico formato che in quello Maxi, tanti accessori per la casa come lampade e persino il set di tazzine da caffè brandizzato PlayStation.

EMP ha realizzato una promozione molto allettante, a cui gli appassionati dei videogiochi non possono di certo resistere! E proprio per questo motivo vi suggeriamo di visitare l'intera proposta di articoli su EMP, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti.

