EMP: 50% di sconto sulla seconda t-shirt!

In occasione dell’imminente cambio di stagione, vi informiamo che EMP ha riattivato quella che è un’ottima iniziativa di risparmio per coloro che hanno bisogno di nuove t-shirt da indossare durante l’estate. Valida fino al 22 giugno, la promozione consiste in uno sconto del 50% sul secondo articolo meno caro che andrete ad aggiungere nel carrello, scegliendo tra le tante proposte del portale il quale, vi ricordiamo, è specializzato in prodotti originali di cultura pop, gruppi musicali e tutto ciò che riguarda il mondo dell’intrattenimento a tema vestiario.

Detto ciò, per ottenere il dimezzamento del prezzo sul secondo articolo occorre inserire nell’apposita sezione il codice sconto OFF50. Se siete soliti navigare tra le pagine di EMP, saprete che il catalogo del noto portale offre una scelta di articoli che possiamo definire illimitata, la quale coinvolge abbigliamento di ogni tipo sia per uomo che donna, e ciò vale ovviamente anche per le t-shirt, che sono i protagonisti di questa promozione.

Ribadiamo che le proposte sono tantissime e qualora lo sconto del 50% sul secondo prodotto non dovesse essere sufficiente, sarete felici di sapere che una buona parte del catalogo dedicato alle t-shirt gode attualmente di ottime decurtazioni di prezzo che, abbinate al codice sconto OFF50, faranno sì che possiate acquistare bellissime magliette a prezzi probabilmente mai così convenienti.

Dopo avervi segnalato la promozione, non ci resta che consigliarvi di dare un’occhiata alla pagina dedicata, cosicché possiate scegliere i vostri due articoli da acquistare. Infine, prima di lanciarvi al vostro prossimo acquisto, vi ricordiamo di continuare a seguirci sulle nostre pagine in vista dell’imminente arrivo dell’Amazon Prime Day, e di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!