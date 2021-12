EMP: arrivano le offerte di Natale! Tanti prodotti in sconto fino al 50%!

Finalmente c’è aria di Natale e tutti gli store propongono ottimi ribassi, a partire dal tech fino all’abbigliamento e alle calzature. Oggi vi proponiamo alcune promozioni strettamente legate al mondo della moda, perché stiamo parlando degli XMAS Deals dello store EMP, che al momento sta effettuando doppi ribassi su numerosi articoli in catalogo!

Oltre ad avere la possibilità di scegliere su più di 7.000 articoli in offerta, scontati fino al 50%, potrete usufruire di un ulteriore 15% da applicare al momento del checkout, per portare a casa dei capi esclusivi a un prezzo conveniente.

Avete capito bene, i deals presenti su EMP sono un vero e proprio affare da non perdere: lo store è conosciuto per i suoi prodotti particolari e di ottima fattura che spaziano da capi dedicati a serie tv o videogiochi fino a merce strettamente legata al mondo dark, goth, steampunk e così via, la varietà è la particolarità è indubbiamente tra le prime caratteristiche che contraddistinguono questo e-store. Dai classici stivali con fibbie, fino a giacconi dedicati ad Harley Quinn o a Neo di Matrix, gli articoli in sconto sono davvero molti, ma come potete usufruire dell’ulteriore 15% di ribasso?

Una volta messo tutto ciò che volete acquistare nel carrello, al momento del vero e proprio checkout vi basterà utilizzare il promo code XMAS15 per vedere il prezzo scendere ulteriormente. Vi segnaliamo che potete attivare il coupon su qualsiasi capo d’abbigliamento ma non potrete usufruirne sui Funko POP! che potete trovare comunque scontati in buona parte, nella sezione apposita dello store.

In conclusione, non solo vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo a tutte le offerte disponibili sullo store

