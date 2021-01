EMP: gadget e tante novità dedicate ad Harry Potter!

Continua la nostra grande rassegna di promozioni dedicate ai saldi invernali e, dopo aver visto le tante offerte dedicate ai Pokémon presenti su EMP, torniamo nuovamente sul portale dove adesso è giunto il momento di scoprire quali sono le nuove occasioni disponibili dedicate alla saga di Harry Potter. Sul portale, infatti, è possibile acquistare abbigliamento e tanto altro a prezzo scontato anche del 50% e, qualora questa selezione di proposte nerd non vi dovesse bastare, vi ricordiamo che potete consultare anche il nostro hub relativo alle migliori iniziative online relative ai saldi invernali, dove potrete trovare tutte le ultime occasioni relative al mondo dell’abbigliamento.

Vi ricordiamo che gli articoli presenti sono tutti realizzati su licenza, ma nel caso della linea dedicata ad Harry Potter, è possibile trovare una vasta selezione di articoli esclusivi presenti solo su questo portale, come le caratteristiche giacche da college delle 4 Case di Hogwarts, eleganti e dai colori scuri come le divise dei maghi nei film, ma ognuna con l’iniziale e lo stemma della casata di riferimento replicato anche sulla schiena. Sono presenti poi moltissimi altri articoli perfetti per combattere il freddo come la felpa dedicata ai Doni della Morte oppure il set che include una sciarpa, guanti e cappello con una fantasia di verde e grigio, ossia i colori tipici dei Serpeverde.

Ma non è solo abbigliamento quello che troverete in questa selezione di articoli dedicata al mondo di Harry Potter, infatti sono presenti anche accessori come cinte, orecchini, pratici borsoni ma anche articoli di collezionismo come tantissimi Funko Pop! e persino il recente set LEGO Arts dedicato agli stemmi Grifondoro, Corvonero, Serpeverde e Tassorosso ricreati con oltre 4000 mattoncini.

