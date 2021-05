EMP: sconti fino al 60% su abbigliamento e scarpe

La nostra rassegna delle migliori offerte disponibili online continua e, per l’occasione, vogliamo segnalarvi l’ultima promozione disponibile sul portale di EMP dove potrete acquistare articoli con sconti che arrivano a tagliare i prezzi del 60%. Questa iniziativa, oltre a trattare l’abbigliamento, riguarda anche tanti accessori, gadget e molto altro presente sul portale online, quindi potrete consultare l’intera selezione anche se state cercando qualche idea regalo dell’ultimo minuto per la Festa della Mamma.

In questa iniziativa di EMP sono coinvolti migliaia di prodotti presenti sul portale e includono molti capi d’abbigliamento, sia per uomo che per donna, ispirati a grandi franchise della cultura pop o gruppi musicali e realizzati tutti con licenza ufficiale, che possono esser utilizzati in occasione dell’imminente arrivo della bella stagione.

Vi segnaliamo ad esempio il bellissimo vestito dedicato al film Disney La Principessa e il ranocchio, che potrete acquistare scontato a 48,99€ contro i tipici 89,99€. Questo vestito leggero, con tanto di ricami e fiore in organza sulla cintura, può diventare un perfetto capo per affrontare le calde giornate estive, e la sua particolare colorazione verde con tanto di stampa argentata, aiuta a renderlo unico nel suo genere.

Come detto, in questa selezione non troverete solo capi d’abbigliamento ma anche tanti accessori come possono essere le scarpe oppure originali cappelli con visiera, ma anche una serie di mascherine in tela dalle grafiche originali, a partire da appena 4,99€.

Avrete capito che sono migliaia le offerte coinvolte in questa promozione di EMP, però quello che ci sentiamo di consigliarvi è il visitare l’apposita pagina del portale, e quindi trovare le offerte più consone alle vostre necessità. Infine, prima di lanciarvi al vostro prossimo acquisto su EMP, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!