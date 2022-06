A causa degli aumenti record su luce e gas iniziati da gennaio di quest’anno, molte famiglie stanno facendo i conti con le bollette salate che, con ogni probabilità, continueranno a rimanere pesanti per i prossimi mesi a causa delle attuali situazioni geopolitiche. Proteggersi da questi aumenti non è facile, ma potrebbe essere il momento giusto per passare a un fornitore di luce e gas come A2A Click, che garantisce prezzi fissi sui componenti energia per 12 mesi.

Passando a questo fornitore entro il 5 luglio, inoltre, vi sarà riconosciuto uno sconto del 10% sul costo dell’energia, un risparmio che, di questi tempi, non può che far comodo per il motivo citato pocanzi. Il vantaggio principale di passare ad A2A Click rimane comunque il costo fisso, che vi proteggerà per 12 mesi da eventuali nuovi rincari sull’energia, dandovi così la certezza di non trovare brutte sorprese nelle prossime bollette.

Chiunque può passare ad A2A Click e beneficiare dell’offerta, inclusi coloro che devono attivare un nuovo contatore. Il passaggio e la relativa attivazione potrete farla non solo tramite il sito web dedicato, ma anche tramite una semplice chat su WhatsApp, rendendo il procedimento facile e veloce. A2A Click è un fornitore di energia molto trasparente e lo dimostrano i prezzi pubblici riportati sulla pagina ufficiale, relativi sia all’energia elettrica che al gas. Potrete poi scegliere se attivare un contratto monorario o biorario, ottimizzando così ulteriormente i consumi in base alle vostre esigenze.

L’energia di A2A Click è 100% green in quanto proviene da fonti rinnovabili e, per concludere, segnaliamo la possibilità di pagare le bollette tramite conto corrente, un fattore importante per chi vuole velocizzare anche le fasi del pagamento, evitando di andare alla posta e attendere spesso ore prima che arrivi il proprio turno.

Insomma, A2A Click sembra abbia tutto quello che serve per diventare il vostro nuovo fornitore di luce e gas e, per questo, vi suggeriamo caldamente di approfondire dell’offerta recandovi sulla pagina ufficiale. Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

