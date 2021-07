Epilatore a luce pulsata Braun scontato di 100€ su eBay

In occasione della nuova settimana, l’assortimento di prodotti della sezione de “Gli Imperdibili” di eBay è stato aggiornato, con il portale che ha selezionato nuovi ed ottimi elettrodomestici e capi d’abbigliamento da mettere in sconto per tutto l’arco della settimana, sebbene molte di queste offerte potrebbero scadere o esaurirsi prima. In merito all’abbigliamento, vi ricordiamo che sulle pagine del portale è ancora possibile sfruttare lo sconto extra del 15% grazie al codice sconto SALDIESTATE21, come spiegato nel nostro articolo dedicato.

Una delle occasioni più rilevanti di oggi è l’epilatore Braun Silk-Expert Pro 5 PL5117, che viene proposto a 329,00€, con uno sconto netto di 100,00€. Un’offerta davvero vantaggiosa, soprattutto se consideriamo che la variante proposta dal portale è quella che include una testina di precisione e un rasoio Swirl Extra Smooth, che vi aiuteranno a sfruttare appieno le potenzialità di questo dispositivo.

Clinicamente testato, il Braun Silk-Expert Pro 5 PL5117 è un epilatore a luce pulsata sicuro e tra i migliori in circolazione. Secondo l’azienda, i suoi 400.000 impulsi di luce sono paragonabili a 15 anni di trattamenti per il corpo, il che vuol dire fare un ottimo investimento per coloro che amano prendersi cura del proprio corpo, sopprattutto in previsione delle giornate in spiaggia. Oltre a garantire la massima delicatezza sulla pelle, il Braun Silk-Expert Pro 5 PL5117 vi farà ottenere risultati perfetti fin da subito, dato che basteranno solo 5 minuti per trattare entrambe le gambe, il tutto con il livello di potenza settato al minimo.

Ovviamente, il Braun Silk-Expert Pro 5 PL5117 è studiato per essere usato su ogni parte del corpo, merito dell’esperienza e della tecnologia che Braun ha riservato per questo specifico modello, che sarà in grado di riconoscere la tonalità delle pelle, fino a 80 volte al secondo, e regolare automaticamente l’intensità della luce. Insomma, un epilatore a luce pulsata che coniuga la tecnologia con la facilità d’uso, perfetto per chiunque voglia trattare la propria pelle affidandosi ad un dispositivo sicuro e capace di far vedere i risultati già dopo il primo passaggio.

Come sempre, vi ricordiamo che sulla pagina dedicata troverete tantissime altre offerte interessanti, alcune delle quali siamo soliti riportarle in calce. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi terremo aggiornati su tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se invece siete a caccia di codici sconto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina speciale, al seguente indirizzo. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!