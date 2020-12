ePrice Cyber Week: tecnologia a prezzi folli fino al 6 dicembre!

Sulla scia delle offerte del Cyber Monday, ePrice ha deciso di scontare numerosi prodotti informatici e tecnologici, con prezzi stracciati estesi fino al 6 dicembre, offrendovi così nuove opportunità di acquisto qualora siate alla ricerca non solo di un dispositivo scontato, ma anche soluzioni adatte allo smart working, che ricopre un ruolo sempre più importante nella vita quotidiana.

Una volta entrati nel catalogo di ePrice, gli appassionati di tecnologia avranno l’imbarazzo della scelta e tra i tanti prodotti disponibili in offerta abbiamo deciso di segnalarvi l’SSD Samsung Serie 860 EVO da 500GB, proposto a 59,99€ invece di 149,99€. Sebbene ormai i computer recenti dispongano tutti di un SSD, per molte persone potrebbe valere la pena aggiungere una seconda partizione o, semplicemente, sostituire quella attuale con una più performante e affidarsi al modello citato pocanzi è sicuramente positivo, oltre che vantaggioso per il portafoglio.

Grazie a questa offerta, infatti, avrete la bellezza di 500GB ad una cifra molto competitiva, cifra che diventa ancora più interessante dal momento che il Serie 860 EVO di Samsung si dimostra uno degli SSD più prestanti in questa fascia di prezzo, e non a caso è uno dei più venduti in assoluto. Dotato di interfaccia Sata III, questo specifico modello vanta velocità di scrittura fino a 520 mb/s e velocità di lettura fino a 550 mb/s, capace quindi di far rinascere un vecchio PC o, nel peggiore dei casi, migliorare le performance di un computer entry-level. A prescindere da come lo utilizzerete, questo SSD riesce a gestire più operazioni in contemporanea, mantenendo una velocità sempre costante sia se utilizzato come partizione secondaria (per il salvataggio di dati) che primaria, quest’ultima maggiormente consigliata, dato che in questo modo andrete a beneficiare dei miglioramenti in ogni operazione eseguita all’interno del sistema operativo.

Il Serie 860 EVO di Samsung è comunque solo uno degli ottimi prodotti in sconto nel catalogo di ePrice, motivo per cui suggeriamo anche in questo caso di visitare la pagina dedicata per scoprirle una ad una, dando magari anche un’occhiata alla nostra lista in calce dove abbiamo riportato quelle che, secondo noi, sono le più interessanti. Infine, vale sempre il consiglio di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

