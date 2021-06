ePrice: ecco le migliori offerte per preparasi all’estate

In contemporanea con il Prime Day, ePrice intende inaugurare l’inizio dell’estate mettendo in campo un’altra delle sue fantastiche promozioni che, come potete immaginare, si concentra su di una serie di prodotti per l’estate tra cui arredamento da giardino, giocattoli adatti all’aria aperta ed elettrodomestici come gli epilatori, i quali vi aiuteranno a rendere la vostra pelle ancora più bella per l’estate. Ad ogni modo, non mancano persino ottime offerte su smartphone e tablet, utili qualora vi servisse un ulteriore dispositivo da portare con voi, sfruttabile magari per seguire la Uefa Euro 2020 in mobilità.

A nostro giudizio, una delle offerte più rilevanti, è quella dedicata all’epilatore a luce pulsata Homedics Duo One, dato che viene proposto a soli 90,99€ invece di 179,00€. D’altronde, uno sconto quasi del 50% non poteva di certo passare inosservato, anche perché si tratta di un prodotto che vanta caratteristiche simili a quelli di brand più blasonati, ma ad un prezzo decisamente inferiore, merito anche del suddetto sconto di ePrice.

Leggero e comodo da tenere in mano, l’epilatore Homedics Duo One è in grado infatti di sparare ben 150.000 impulsi sulla pelle, i quali rimuoveranno i peli dalla vostra pelle e faranno in modo che la ricrescita avverrà in tempi molto più lunghi. Un trattamento potente ma delicato, garantito dalla tecnologia Intense Pulsed Light, la stessa che viene usata nei centri estetici di tutto il mondo per la riduzione permanente dei peli superflui.

Grazie alle sue caratteristiche e alla presenza di una spazzola per viso inclusa nella confezione, l’epilatore Homedics Duo One sarà ideale anche per il viso, nonché per i punti più difficili da raggiungere ottenendo, in qualsiasi condizione, sempre ottimi risultati grazie al fatto che riesce a capire dove e quando diminuire la luce pulsata, in modo da andare a colpire meglio un punto specifico. Insomma, un prodotto clinicamente testato capace di aiutarvi a scendere in spiaggia a testa alta.

Come detto, sono tantissime le offerte per l'estate messe in campo da ePrice, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le occasioni presenti nel catalogo.

