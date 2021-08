ePrice, microonde in regalo acquistando un grande elettrodomestico

Se siete desiderosi di migliorare la vostra dotazione di prodotto dedicati alla cucina, vi segnaliamo l’occasione giusta per le vostre esigenze. Infatti, fino al prossimo 17 agosto o fino ad esaurimento scorte, acquistando uno dei tanti grandi elettrodomestici su ePrice otterrete anche un forno microonde in “regalo”.

Per poter sfruttare appieno questa promozione è innanzitutto necessario seguire tre semplici passaggi. Il primo è quello di aggiungere nel carrello un elettrodomestico di vostro gradimento da questa selezione di ePrice. Successivamente, bisogna aggiungere anche il forno microonde proposto dal portale e, come terzo passaggio, completare l’ordine. Il costo del fornetto sarà di un solo euro, e l’aggiornamento del prezzo avverrà automaticamente nel carrello.

La lista dei prodotti attualmente in offerta non è particolarmente vasta come in tutte le altre iniziative di ePrice. Tuttavia, tra questi vogliamo consigliarvi l’acquisto della lavatrice Samsung WW80T754DBT, un articolo che vanta una serie di tecnologie all’avanguardia per pulire il bucato in modo efficace ed efficiente. Solitamente disponibile a 799,99€, quest’oggi e fino al 17 agosto sarà disponibile a “soli” 499,99€, grazie ad uno sconto del 33%.

Come specificato, stiamo parlando di un prodotto più unico che raro, considerando la sua enorme capacità di 8 kg e una velocità di centrifuga pari a 1.400 giri per minuto. Grazie alla sua intelligenza artificiale e alla sua interfaccia ridotta all’essenziale, permette di avere il massimo controllo di tutte le funzioni di lavaggio in modo facile e, soprattutto, veloce. Inoltre, questa lavatrice rispetta l’ambiente grazie ad un consumo energetico ridotto al minimo.

Chiaramente, oltre all’ottima Samsung WW80T754DBT ci sono tante alcuni elettrodomestici che vi permetteranno di ottenere un forno microonde ad un euro, motivo per cui vi suggeriamo di consultare la pagina delle proposte di ePrice al seguente indirizzo, cosicché possiate non solo leggere il regolamento ufficiale ma anche di trovare l’articolo che meglio si adatta alle vostre esigenze.

