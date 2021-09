ePrice: prezzi folli su tanti grandi elettrodomestici!

Mentre impazzano le offerte dedicate agli iPhone 13 e all’iPad Mini, vi segnaliamo in questo nuovo articolo una nuova ed interessate iniziativa, rivolta principalmente a tutti coloro che desiderano acquistare grandi elettrodomestici, risparmiando centinaia di euro dal prezzo di vendita. Infatti, ePrice sta scontando fino al 50% lavatrici, frigoriferi, lavasciuga e tanto altro ancora, con la possibilità di dilazionare il pagamento con un finanziamento a tasso zero!

Come da tradizione per il portale dello shopping online, la lista dei prodotti attualmente in promozione è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo alla lavasgiuga Samsung WW90T934ASH. Originariamente acquistabile a 1.299,98€, quest’oggi e fino al prossimo 27 settembre è venduta a “soli” 649,99€, grazie ad uno sconto del 50% dal prezzo consigliato dal produttore asiatico.

Si tratta di un prodotto con specifiche tecniche eccellenti e funzionalità utili a soddisfare le esigenze di una famiglia di quattro persone. Innanzitutto, vanta una capacità di 9 chilogrammi e la possibilità di ridurre i tempi di lavaggio del 50% grazie all’ innovativa tecnologia QuickDrive che, grazie ad un cestello a doppio movimento, muove i capi in modo dinamico ottimizzando tutte le fasi del lavaggio.

Tra le sue specifiche tecniche troviamo anche il sistema Ecolavaggio che garantisce non solo un bucato perfetto, ma anche a basse temperature, e dunque abbatte i consumi energetici. Invece, con la funzione di intelligenza artificiale, AI weather, questa lavasciuga suggerisce il programma di asciugatura ideale in base al tipo di carico e alle condizioni climatiche esterne.

Questo prodotto, insomma, è perfetto per chi vuole sia una lavatrice che un'asciugatrice, in modo tale da ottimizzare i tempi di lavaggio/asciugatura e lo spazio in casa.

