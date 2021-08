ePrice, tanti computer in offerta per il Back to School

Sebbene durante la settimana di ferragosto le offerte della rete potrebbero, giustamente, passare in secondo piano, non bisogna sottovalutare le nuove iniziative dei vari portali, soprattutto se queste provengono da e-commerce come ePrice o se interessano il Back to School. Il ritorno a scuola, infatti, è sempre più vicino, motivo per cui iniziare a valutare quali oggetti acquistare potrebbe rivelarsi proficuo, permettendovi di iniziare il nuovo anno scolastico nel miglior modo possibile.

Come detto, la promozione che stiamo per descrivervi è disponibile su ePrice e consiste nello scontare numerose soluzioni di personal computer, tra cui notebook, desktop e all-in-one, oltre a stampanti, astucci e penne. Insomma, grazie a questa iniziativa potrete munirvi di tutto l’occorrente per studiare in digitale, il che non è mai stato così importante data la situazione che si è venuta a creare ormai da quasi 2 anni, ed ecco perché riteniamo che possedere un notebook come l’Acer Swift 3 sia fondamentale.

Il notebook da noi proposto ha un prezzo di listino di oltre 800,00€, ma grazie ad ePrice potrete acquistarlo a 609,99€. Come se ciò non bastasse, il portale propone l’Acer Swift 3 di ultima generazione, ossia quello dotato di processore Intel di undicesima generazione, in particolare il Core i3-1115G4, affiancato a 8GB di RAM e un veloce SSD da 256GB. Con una scocca in metallo, un peso piuma e un design elegante, questo sarà un dispositivo perfetto per studiare, così come per svolgere le attività lavorative. Gli ultimi processori Intel, infatti, assicurano presentazioni elevate in multitasking, anche durante i lunghi carichi di lavoro, senza impattare troppo sulle temperature e sull’autonomia, la quale su questo specifico modello può raggiungere le 12 ore di utilizzo. Il display da 14 pollici, inoltre, è un’altra caratteristica degna di nota di Acer Swift 3. Il pannello, infatti, si basa sulla tecnologia IPS, che è quella che garantisce colori naturali e una visualizzazione chiara anche con angolazioni di 170°.

Un notebook, dunque, davvero valido e che dovrebbe essere preso in considerazione da coloro che cercano una soluzione capace di fare un po’ tutto senza spendere una fortuna. Ovviamente, questo non è il solo ad essere in sconto su ePrice, ed ecco perché consigliamo di visitare la pagina dedicata. Infine, come sempre, vi ricordiamo che non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

