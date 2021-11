Equipaggia la tua auto con Alexa: Echo Auto è in sconto del 33%!

Come ricorderete, vi avevamo già segnalato quelle che sono le ottime offerte che Amazon ha messo in campo sui suoi dispositivi Amazon Echo. Articoli eccezionali per gli appassionati di domotica, tutti accomunati non solo dalla voce (e le funzioni) di Alexa, ma anche e soprattutto dalle ottime offerte proposte da Amazon, che in alcuni casi ha pesantemente decurtato la spesa d’acquisto della gamma Echo.

In tal senso, vi segnaliamo oggi che è parte di questa carrellata di sconti targati Black Friday 2o21, anche il piccolo e compatto Echo Auto, uno speaker in miniatura, leggero e compatto, e dotato delle funzioni tipiche di qualsiasi altro dispositivo Amazon Echo, ma in formato ridottissimo, e pensato proprio per l’utilizzo in automobile!

Il prezzo proposto? Appena 39,99€, contro gli originali 59,99€, per un taglio di prezzo pari al 33%! Un piccolo affare, che potrà fare la gioia di chi, magari, sogna un’automobile un po’ più smart, o ha già sperimentato le funzioni e l’utilita di Alexa, e desidera ora il supporto dell’assistente vocale Amazon anche fuori dalle mura domestiche.

Nel concreto, Echo Auto è un piccolo dispositivo dalla forma piatta, pensato per essere disposto su di una apposita basetta da agganciare alle griglie di ventilazione interne all’abitacolo (e idealmente al centro della plancia di comando). Viene alimentato via Bluetooth dalle prese 12V che normalmente si trovano in ogni automobile (l’accendisigari, in soldoni), e può essere persino collegato all’impianto stereo dell’automobile grazie ad un comodo jack audio da 3.5 mm (o anche il Bluetooth, per le auto che ne sono provviste).

Attraverso esso, e la connessione internet ottenibile in pairing con lo smartphone, Echo Auto può quindi animare il vostro veicolo con il supporto di Alexa, rispondendo alle vostre domande, aiutandovi nella navigazione, proponendovi musica da Spotify o Amazon, e svolgendo diverse altre attività tramite l’installazione delle ormai note “Skills”.

Addirittura, qualora ne foste in possesso,Echo Auto può anche connettersi ai dispositivi compatibili con Alexa che avete già in casa o in giardino, a patto che essi, ovviamente, siano già registrati all’interno dell’App Alexa e siano correttamente impostati. Insomma, Echo Auto mira a semplificare la vita dell’automobilista moderno, portando alcune delle comodità della domotica Amazon anche all’interno dell’abitacolo dell’auto il che, se siete appassionati di questi dispositivi, non è affatto da sottovalutare.

Illustrate le caratteristiche di Echo Auto, diremmo che non ci resta altro da fare se non rimandarvi alla pagina d'acquisto del prodotto

