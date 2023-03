Le attività sportive da svolgere all’aria aperta sono davvero numerose e piacevoli, specie con l’arrivo delle belle giornate. Proprio per questo, strizzando un’occhio a temperature più miti, lunghe escursioni in montagna e trekking sembrano davvero le proposte perfette per gli imminenti weekend primaverili. In tal caso, se siete alla ricerca di uno zaino comodo con cui muovervi e in cui tenere al sicuro i vostri effetti personali, vi consigliamo di non farvi scappare le super proposte disponibili da Decathlon. Nell’apposita sezione dello store potrete trovare modelli a partire anche a partire da soli 3,00€!

Dai più piccoli ai più ampi, partendo da modelli di fascia medio/bassa fino ai top di gamma: le opzioni a vostra disposizione sono davvero tantissime.

Ovviamente, non possiamo non menzionare il modello più economico di tutti, ovvero lo zaino da viaggio pieghevole Travel 10L disponibile in numerose colorazioni ad appena 3,09€. Gli ideatori di questo articolo, appassionati di backpacking e trekking, hanno sviluppato un modello compatto per i vostri viaggi itineranti. Essendo così piccolo e Minimal, potrete comodamente infilarlo in uno zaino più grande per tirarlo fuori quando più ne avrete bisogno, grazie al minimo volume occupato. L’ideale praticamente per qualsiasi spostamento!

In alternativa, se volete un prodotto di fascia più alta ma sempre disponibile a un prezzo vantaggioso, vi consigliamo il modello da trekking MH100 da 20L ad appena 24,99€. Stiamo parlando di uno zaino perfetto per gli appassionati di montagna e trekking, dotato di uno schienale ventilato e una comoda cintura ventrale imbottita. Non meno importante, è provvisto di una tasca cappuccio da 3L, una tasca per smartphone scorrevole sul davanti della cintura e una segreta all’interno dello zaino per gli effetti personali più importanti.

