Esplora lo spazio a un prezzo super grazie all’Humble Stellaris Discovery Bundle!

Siete degli amanti dello spazio? Sarete allora lieti di sapere che il celebre Humble Bundle ha deciso di lanciare in questi giorni l’Humble Stellaris Discovery Bundle, un pacchetto colmo di contenuti dedicato al celeberrimo gioco Stellaris. Tale bundle sarà acquistabile a un prezzo super solo fino al prossimo 24 marzo: se siete interessati ad approfittarne il nostro consiglio è quindi quello di fare decisamente in fretta!

Pagando solamente 1 euro sarà possibile ottenere:

Stellaris

Pagando più di 8,10 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Stellaris: Utopia

Stellaris: Plantoids Species Pack

Stellaris: Leviathans

Con oltre 12,26 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo anche:

Stellaris: Synthetic Dawn

Stellaris: Apocalypse

Stellaris: MegaCorp

Stellaris: Ancient Relics Story Pack

Acquistare l’Humble Stellaris Discovery Bundle vi consentirà non solo di riempire la vostra libreria digitale a un prezzo super, ma anche di fare una buona azione. Parte dei ricavi verranno infatti devoluti ad associazioni benefiche come One Warm Coat e Whale and Dolphin Conservation.

Se siete interessati a fare vostro l’Humble Stellaris Discovery Bundle potete trovarlo seguendo comodamente il link qui sotto. Vi ricordiamo, infine, che tale bundle sarà disponibile all’acquisto su Humble Bundle ancora per poco più di una settimana, ossia fino al prossimo 24 marzo.

» Clicca qui acquistare l’Humble Stellaris Discovery Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

