Se amate la vita all’aria aperta o se, semplicemente, vi piace viaggiare con lo zaino sulle spalle, allora quello di una tenda è un acquisto a dir poco fondamentale che, specie a ridosso del periodo estivo, a causa del ciclico aumento dei prezzi dato dall’aumento della domanda, può comportare una spesa di tutto rispetto, che magari potrebbe scoraggiare i più.

Per vostra fortuna, anche se si parla di tende da campeggio, Amazon non si fa trovare sguarnito ed anzi, sul portale è possibile concludere alcuni affari a prezzi davvero competitivi, specie considerando – come detto – l’attuale andazzo del mercato.

L’esempio del giorno è relativo alla splendida tenda da campeggio a marchio Outsunny, un nome che dovreste già conoscere, vista l’ottima qualità dei suoi prodotti da giardino, spesso protagonisti delle nostre rassegne quotidiane. Ebbene, parliamo di una tenda estiva e primaverile per 2 persone, venduta al prezzo abbordabilissimo di appena 60,02€, contro i 76,95€ del prezzo originale.

Certo, uno sconto non altissimo, ma comunque significativo visti i prezzi attualmente proposti per questa fetta di articoli ad alta stagionalità, specie considerando la qualità generale del prodotto, a nostro giudizio più che sufficiente per un campeggio estivo e poco più.

Perfetta per 2 persone, grazie alle sue dimensioni generose (325 x 183 x 130 cm), questa tenda da campeggio Outsunny è facile da montare e da trasportare, ed è l’ideale per chi, ad esempio, ama l’escursionismo in coppia ed ha bisogno di una tenda leggera da potersi portare in spalla senza troppi problemi di carico.

Realizzata con materiali di qualità, questa tenda da campeggio ha una paleria in fibra di vetro, leggera e resistente, ed un catino realizzato interamente di poliestere 190T, traspirante ma dalla buona tenuta termica, così da garantirvi una copertura ottimale dai forti raggi solari di questo periodo, pur garantendovi una certa freschezza ed un buon riposo nel corso della ore notturne.

Ottima per rapporto qualità/prezzo, questa tenda Outsunny è la scelta ideale per chi cerca una tenda funzionale ma dal prezzo abbordabile, che torni utile per qualche escursione o per la sola stagione estiva. Un affare da non sottovalutare, specie considerando il prezzo di appena 60 euro, che vi invitiamo a cogliere subito visitando quella che è la pagina dedicata alla promo.

Oltre a ciò, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping e buon divertimento!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!