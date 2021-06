Estate con i Pokémon, ecco la nuova linea di abbigliamento da Zavvi

Per celebrare il 25esimo anniversario dei Pokémon, Zavvi ha inaugurato una nuova ed interessante iniziativa che coinvolge alcune delle migliori magliette, pantaloncini e camicie ispirati a Squirtle, Exeguttor e Magikarp. Oltre all’abbigliamento, la promozione comprende anche gadget e accessori, con sconti che possono raggiungere una ragguardevole percentuale!

Qualsiasi sia il vostro Pokémon preferito, con questa nuova linea d’abbigliamento troverete sicuramente la maglietta oppure la camicia giusta per voi. Infatti, tra le tante proposte del portale, sono incluse diverse t-shirt che si adattano a tutti i gusti, come nel caso di quella dedicata a Squirtle mentre pratica il surf a 19,99€.

Come abbiamo specificato, in questa collezione non sono presenti soltanto capi d’abbigliamento, infatti include diversi articoli pensati per decorare i vari ambienti della casa oppure della propria stanza, tra cui la suggestiva replica della Pokéball, sviluppata da Wand Company, attualmente disponibile al prezzo di 109,99€. Se invece volete recuperare il film Pokémon: Detective Pikachu, sarete felici di sapere che l’edizione 3D è acquistabile a 21,49€ anziché 35,49€, grazie ad uno sconto di ben 14,00€ dal prezzo di listino.

Come è facilmente intuibile, Zavvi vuole omaggiare nei migliori dei modi il 25esimo anniversario dei Pokémon attraverso una nuova linea di abbigliamento e accessori. Per tanto, il nostro consiglio è proprio quello di consultare l’intera proposta al seguente indirizzo, cosicché possiate valutare quale prodotto si adatti al vostro look.

Infine, prima di lasciarvi allo shopping, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, date un’occhiata alla nostra speciale pagina. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte per categoria

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!