Se siete alla ricerca di ottimi prodotti in ambito cosmesi e skincare, vi consigliamo caldamente di cogliere al volo i numerosi sconti estivi disponibili sullo store Douglas. Il sito ha creato una sezione chiamata Summer is coming in cui potrete trovare ottimi prodotti da scontare del 20% o del 25%, grazie a due semplici coupon!

Il codice JUNE20 andrà applicato nel caso abbiate deciso di portare a casa cosmetici che non raggiungano un totale di 99€, mentre JUNE25 potrà essere utilizzato solamente partendo da una spesa minima di 99€ in su! Nella pagina apposita potrete trovare davvero di tutto, a partire da Eau de Toilette ed Eau de Parfum fino a rossetti, BB Cream e addirittura numerose creme solari Dior, Collistar, Shiseido e molto altro. Una volta scelti i vostri articoli preferiti, vi basterà solamente copiare e incollare il coupon giusto nel box apposito in fase di checkout e, in breve tempo, avrete terminato gli acquisti!

Dato che siamo in piena estate, acquistare un’ottima crema solare che riesca a proteggervi adeguatamente dal Sole è fondamentale, sopratutto nel caso abbiate una pelle molto sensibile ed irritabile. Per questo abbiamo deciso di proporvi l’ottimo Summer Kit di Shiseido disponibile a 28,99€, ovviamente senza aver applicato il coupon proposto da Douglas. Shiseido è un brand leader nella produzione di trattamenti per la pelle e ha ideato questo particolare set per assicurarvi ben 2 prodotti in grado di coniugare un’innovativa tecnologia di schermi solari con una skincare protettiva e super idratante. All’interno della deliziosa pochette troverete l’Expert Sun Protector Face & Body Lotion SPF50+ da 50ml e il Clear UV Stick Protector WetForce SPF 50.

Il primo articolo è una lozione con protezione SyncroShield contro i raggi UV, ideata per proteggervi sempre di più mentre siete esposti ai raggi solari. La sua formula aiuta a prevenire la comparsa di rughe e macchie della pelle, oltre a essere resistente all’acqua, leggera e perfetta per qualsiasi tipo di cute. Il Clear UV Stick Protector WetForce SPF 50, invece, è una protezione da applicare comodante prima e dopo il makeup, senza rischiare di rovinarlo! Il pratico stick è realizzato in un formato ideale per un’applicazione diretta sulla pelle, senza ungere le mani e può essere super comodo anche se avete bisogno di coprire zone sensibili, nei o tatuaggi.

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Douglas dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B. Ricorda di inserire il coupon JUNE20 o JUNE25 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!