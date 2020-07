Estate freschissima da MediaWorld: partono le offerte su condizionatori e grandi elettrodomestici

Con l’arrivo della stagione estiva, MediaWorld ha inaugurato una nuova iniziativa rivolta a tutti coloro che desiderano mitigare le alte temperature. Infatti, il colosso e-commerce ha messo in sconto molti frigoriferi e climatizzatori del suo vasto catalogo, ma anche lavatrici e piccoli elettrodomestici. L’offerta termina il prossimo 31 luglio, ma vi consigliamo di affrettarvi perché alcuni articoli sono soggetti ad esaurimento scorte.

Innanzitutto, i prodotti promozionati sono davvero molti ma, fra le varie offerte, vi segnaliamo quella relativa alla lavatrice a carica frontale di LG, che passa da 849 euro a 399 euro grazie ad un super sconto di 450 euro. Per chi non la conoscesse, questa lavatrice possiede un motore capace di generare una velocità di centrifuga di ben 1400 giri al minuto. Invece, la capacità di carico è di ben 9 kg, ideale quindi per una famiglia di quattro persone. Inoltre, questo prodotto vanta la tecnologia Inverter Direct Drive, che assicura elevate prestazioni del motore e del cestello riducendo sensibilmente il rumore e le vibrazioni.

Se siete desiderosi di acquistare un climatizzatore, vi consigliamo un bundle che comprende due Olimpia Alyas e un’unità esterna Mitsubishi MXZ-2HA40VF. I due condizionatori – inclusi nel pacchetto – sono i più efficienti della gamma infatti raffreddano e riscaldano più ambienti, garantendo un’ottima efficienza energetica (le stime affermano A++ in raffreddamento e A+++ in riscaldamento). Come se non bastasse, entrambi i climatizzatori possono essere gestiti da un telecomando oppure direttamente dal proprio smartphone, grazie all’applicazione Olimpia Splendid Split. Il bundle ha un prezzo di 949 euro, ma potete acquistarlo a soli 699 euro.

Ciò detto, senza indugiare ancora una volta, abbiamo pensato di selezionare per voi i migliori articoli da acquistare in questo momento storico. Ciononostante, vi invitiamo a consultare il seguente indirizzo per visionare le offerte riservate per voi da MediaWorld. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi consigliamo di seguirci sui nostri canali ufficiali Telegram dove potete trovare centinaia di offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi. Buono shopping!

