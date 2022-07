Se avete deciso di partire per le vacanze con il vostro mezzo, dovreste assicurarvi che tutto sia in ordine, onde evitare problemi durante il cammino, soprattutto in ottica di un lungo viaggio. Se dopo un’attenta analisi avete scoperto che uno o più pezzi della vostra auto o moto debbano essere sostituiti, potrete approfittare del coupon “MOTORI22” rilasciato da eBay, dedicato proprio ai ricambi e accessori per il vostro veicolo.

Il codice sconto vi farà risparmiare il 10% o comunque un massimo di 100€ su una serie di ricambi, dalle semplici ma indispensabili batterie fino a pezzi che potreste avere difficoltà a trovare persino dal vostro meccanico di fiducia, come ad esempio la pompa del freno dello scooter. Il coupon sarà valido fino al 31 luglio a fronte di una spesa minima di 15€ e potrete usarlo per 3 volte di seguito, ottenendo così un risparmio potenziale di 300€.

I ricambi selezionati da eBay sono originali e provengono da venditori affidabili e, come se non bastasse, il portale ha fatto in modo che possiate rimettere a nuovo anche la vostra Vespa, con articoli come specchietti, carburatori, portaoggetti e manopole. Senza dubbio un’occasione unica per i possessori di uno dei prodotti di disegno industriale più famosi al mondo e simbolo del design italiano.

Tutti gli altri potranno contare su ricambi e accessori delle migliori marche, tra cui segnaliamo Bosch, Brembo e Ma-Fra, quest’ultimo leader per quanto concerne i cosmetici per la vostra auto. Oltre ai componenti meccanici, potrete quindi risparmiare anche su una serie di prodotti che permetteranno al vostro veicolo di brillare, come spray lucidanti, shampoo per sedili e disinfettanti. Insomma, la pagina promozionale ha tutto quello che serve per consentirvi di mettervi in viaggio in sicurezza o, semplicemente, per restaurare il vostro mezzo antico.

Se siete interessati a dare uno sguardo ad altri numerosi accessori per il vostro veicolo, tra cui molti già scontati e quindi validi per un doppio sconto, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina promozionale dedicata.

