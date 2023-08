Se volete approfittare delle ultime promozioni prima di ferragosto, quando si prevede che gran parte delle offerte termineranno, vi suggeriamo di dare uno sguardo agli Star Days di Euronics. A differenza di molte altre iniziative che scadranno a breve, questa sarà valida fino al 23 agosto e contiene tutta la tecnologia che potrebbe servirvi per rinnovare la casa a prezzi convenienti.

Nonostante il portale abbia messo in evidenza alcune proposte, le migliori occasioni si trovano dopo aver scavato a fondo tra gli oltre 70 prodotti selezionati. Tra questi abbiamo scelto di suggerirvi il monitor da gaming Samsung Odyssey G5 da 27″, un modello dalle caratteristiche tecniche di rilievo, come il pannello VA. Il suo prezzo ufficiale di 399,00€, che non viene riportato sulla pagina del prodotto, è sceso a soli 249,00€ a seguito di questa promozione.

Come accennato, uno dei punti di forza di questo monitor è la tecnologia di retroilluminazione, basata ovviamente sui classici LED ma con i benefici di un pannello VA. Quest’ultimo offre contrasti elevati, che si traducono in neri profondi e colori vividi, caratteristiche non ottenibili ad esempio con un pannello IPS che, su questa fascia di prezzo, va per la maggiore.

Samsung Odyssey G5 è noto poi per le sue specifiche da gaming di alto livello che, insieme alla risoluzione WQHD e al supporto all’HDR10, lo rendono perfetto per i giochi più veloci e coinvolgenti. Se ciò non dovesse bastare per coinvolgervi, sappiate che questo monitor vanta anche un design curvo, che aiuta a immergervi ancora di più nelle sessioni di gioco. Insomma, se siete alla ricerca di un monitor da gaming di alta qualità, Samsung Odyssey G5 è un’ottima scelta. E grazie agli Star Days di Euronics, potete acquistarlo oggi a un prezzo inferiore rispetto ad altri principali store online.

Se non siete interessati ai monitor, ma volete comunque acquistare un dispositivo informatico, vi consigliamo di valutare il notebook Lenovo Gaming 3 15IAH7 82S900PCIX che, a 999,00€, rappresenta un’ottima soluzione per chi cerca un portatile potente e versatile. Se invece siete alla ricerca di un dispositivo più portatile, da usare anche in vacanza, il tablet Lenovo TAB M10 + di 3° generazione potrebbe essere la scelta giusta per voi. Questo tablet, disponibile a meno di 200,00€, è dotato di una risoluzione 2K e uno chassis in alluminio.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

