Sono appena passati i tanto attesi saldi estivi ma state ancora cercando un elettrodomestico, un portatile o magari uno smartphone disponibile a un prezzo conveniente? Il nostro consiglio è di non farvi scappare assolutamente i super sconti disponibili da Euronics, attivi solo fino al 17 agosto! Avrete la possibilità di sfruttare delle promozioni con ribassi che superano addirittura il 30% su articoli di ogni genere.

Potrete trovare il prodotto migliore in base alle vostre necessità, a partire da un ottimo notebook per lavorare e studiare fino ad articoli per la casa come frigoriferi top di gamma o lavastoviglie dalla buona classe energetica, che vi facciano risparmiare sulla bolletta a fine mese. Dunque, trattandosi di sconti davvero imperdibili, vi consigliamo di effettuare i vostri acquisti il prima possibile fintanto che i prezzi sono così bassi!

Nel caso foste alla ricerca di un ottima smart TV disponibile a un prezzo particolarmente conveniente, vi proponiamo il modello LG OLED evo 4K da 55″, disponibili a 1.799,00€ invece di 2.099,00€. Questo prodotto a marchio LG sfrutta un pannello con pixel auto-illuminanti e vi garantisce una risoluzione 4K con dettagli al limite del realistico. N

on meno importante, la smart TV è dotata dell’ottimo Processore α9 di quinta generazione con IA capace di lavorare in maniera sinergica con tutti gli altri componenti del dispositivo, per assicurarvi immagini sempre eccellenti. L’α9 Gen 5, infatti, analizza tutto ciò che state guardando in tempo reale e, grazie all’intelligenza artificiale progressiva, esalta gli oggetti in primo piano rispetto a quelli sullo sfondo e dona una profondità naturale alle immagini, rendendo i colori incredibilmente vivaci e realistici.

L’LG OLED evo 4K sfrutta l’ottima tecnologia Brightness Booster per immagini più luminose del 20% e la feautre Dynamic Tone Mapping Pro per assicurarvi sfumature accurate ed estremamente vibranti, frame per frame. Da non sottovalutare anche il comparto audio che, grazie Dolby Vision IQ con Precision Detail e il Dolby Atmos Uno vi garantisce suoni, rumori e dialoghi chiari e ben distinguibili, perfettamente in sincronia con il contenuto sullo schermo.

Il processore viene utilizzato anche in questo comparto, sfruttando l’Intelligenza Artificiale per migliorare i suoni e la loro resa in base al contenuto. Anche mentre state guardando programmi in semplice audio stereo, infatti, il processore lavora in sinergia con il sistema audio del TV per trasformare i 2 canali in un audio virtuale a 7.1.2 canali e assicurarvi effetti sonori ineccepibili.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Euronics dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!