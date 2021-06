Euronics, parte il Black Friday d’estate, super sconti fino al 16 giugno!

Si prospetta un’estate di grandi offerte, oltre quelle preannunciate del Prime Day 2021 di Amazon! Infatti, sul portale Euronics vi aspettano tantissime promozioni appartenenti alla nuova ed interessante iniziativa chiamata “Black Friday d’estate”, con termine ultimo fissato per il prossimo 16 giugno 2021, che riduce il prezzo di tantissimi prodotti hi-tech anche del 50%! Si tratta dunque di una grande occasione per dedicarsi allo shopping risparmiando qualche centinaia di euro.

In questa selezione di numerosi articoli, oltre a notebook e smartwatch, è presente anche un vasto assortimento di smartphone e fra tutti vogliamo segnalarvi l’Oppo FInd X3 Lite, disponibile ora a 399,00€ anziché 499,00 euro, a seguito di un superlativo sconto di ben 100€!

L’Oppo FInd X3 Lite è uno smartphone che permette di realizzare le proprie idee senza alcun limite, grazie alla sua quadrupla fotocamera posteriore con intelligenza artificiale in grado di catturare video e immagini ad una qualità mai vista in questa fascia di prezzo. Garantisce infatti una buona resa sia alla luce del giorno che nelle ore buie della giornata, regolando autonomamente l’illuminazione dell’immagine, permettendo dunque di realizzare qualsiasi cosa vogliate catturare, in tutte le circostanze.

Questo dispositivo, inoltre, vanta un processore Qualcomm Snapdragon 765G abbinato a 8 GB di memoria RAM e ben 128 GB di memoria interna. Sulla parte anteriore troviamo un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FullHD+ (vale a dire 2400 x 1080 pixel) e una fotocamera anteriore da 32 MP. La sua autonomia è di ottima fattura, grazie ad una batteria da 4300 mAh con la funzione di ricarica rapida mediante la tecnologia proprietaria SuperVOOC da 65W.

Insomma, questo prodotto sviluppato da Oppo assicura ottime prestazioni in tutti i campi e, come specificato in apertura, rappresenta il compagno ideale per scattare fotografie durante le vostre vacanze. Naturalmente, oltre a questo articolo, sono presenti tantissimi altri smartphone in promozione, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina del Black Friday d’estate di Euronics al seguente indirizzo. Infine, vi ricordiamo di seguirci anche su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!