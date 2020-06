Euronics: partono le offerte del Black Friday d’Estate!

Ondata di grandi offerte da Euronics! Sullo store infatti si inizia a respirare aria di gradi sconti con il Black Friday d’Estate che arriva a ridurre i prezzi anche del 50% su moltissimi prodotti. Questa promozione è valida fino al 1 luglio e riguarda moltissimi prodotti tech, ed è una grande occasione per dedicarsi allo shopping risparmiando molto.

In questa selezione di numerosi articoli in offerta, oltre a piccoli e grandi elettrodomestici, è presente una vasta selezione di smartphone e fra tutti vogliamo segnalarvi il Huawei P30 da 128 Gb che può esser acquistato allo sconvolgente prezzo di 399,00€ contro i normali 649,00€. Questo smartphone è dotato di una tripla fotocamera, 40MP+16MP+8MP ma grazie alla funzione dual view recording è possibile registrare simultaneamente attraverso la fotocamera principale ed il teleobiettivo, visualizzando sul display la scena generale all’unisono. Una feature interessante di questo smartphone e è la presenza del lettore d’impronta digitale integrato nel display, in modo da mantenere lo sblocco semplice anche nelle situazioni con una mano sola. Con la sua batteria da 3650mAh e le sue funzionalità ottimizzate per il lungo utilizzo, il P30 è in grado di arrivare a fine giornata senza ulteriori ricariche.

Le offerte del Black Friday d'Estate molto succose e riguardano un gran numero di articoli, quindi vi invitiamo a visitare la pagina dedicata dello store per poterle vedere tutte e trovare quella che si addice alle vostre necessità, entro il 1 Luglio.

