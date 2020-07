Euronics: partono le offerte smartphone dello speciale telefonia

Euronics ha fatto partire la promozione Speciale Telefonia con offerte interessanti su numerosi dispositivi, ma dovete fare in fretta perchè gli sconti terminano il 29 luglio. Questo potrebbe essere il momento giusto per chiunque abbia intenzione di cambiare smartphone durante questa estate e passare a un modello superiore che riesce a fare belle foto in tutte le situazioni.

La lista di smartphone in offerta è davvero infinita, ma quello che attira la nostra attenzione è lo Xiaomi Redmi Note 9S che viene venduto a soli 199,00€ invece di 249,00€. Si tratta di un dispositivo di fascia media che implementa un enorme display da 6,67″ con risoluzione FullHD+, mentre il processore è lo Snapdragon 720G. Il comparto fotografico è composto da ben quattro sensori, tra cui il principale da 48 MP. La qualità delle foto non sarà al livello di un Huawei P40 Pro, ma è migliore rispetto alla maggior parte dei modelli dal costo simile, così come le prestazioni, l’affidabilità e l’autonomia. Quest’ultima è probabilmente la caratteristica più rilevante, dal momento che riesce a portarvi fino alla sera del giorno successivo grazie alla capacità di 5.020 mAh, una durata che ben pochi smartphone riescono a offrire al giorno d’oggi.

Xiaomi Redmi Note 9S esegue ovviamente il sistema operativo Android 10 arricchito con l’interfaccia grafica MIUI e in futuro sarà sicuramente aggiornato ad Android 11. È uno dei migliori smartphone (se non il migliore) che potete acquistare attualmente in questa fascia di prezzo e la recente promozione di Euronics aumenta ulteriormente l’interesse verso questo modello della nota azienda cinese. Per scoprire tutte le altre offerte suggeriamo di visitare la pagina dedicata e non dimenticate di seguire anche i nostri quattro canali Telegram, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!