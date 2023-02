Volete aggiornare il vostro set-up, sostituendone le componenti con prodotti più performanti e dalla qualità elevata, ma al contempo volete risparmiare? Il nuovo evento Amazon Warehouse fa al caso vostro, dato che dal 13 febbraio al 21 marzo potrete godere di uno sconto extra del 30% su un vastissimo catalogo di prodotti tech già ribassati rispetto al loro prezzo di listino!

La selezione di prodotti usati e venduti come nuovi da Amazon è veramente ampia, quindi troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, tra cui notebook, monitor, mouse, tastiere, hard disk e molto altro. Vi basterà poi aggiungere gli articoli al carrello per ottenere il 30% di sconto extra, risparmiando così notevolmente rispetto al prezzo di vendita originale.

Per chi non lo sapesse, Amazon Warehouse è il lato dello store dedicato interamente agli oggetti usati, o meglio acquistati e mandati indietro in condizioni eccellenti per poi essere rimessi in vendita a un costo drasticamente minore. Ovviamente, i prodotti disponibili nella sezione sono coperti da garanzia, funzionanti e quasi sempre pari a nuovi; talvolta potreste riscontrare solo qualche impercettibile imperfezione, motivo per cui vengono venduti a un prezzo così scontato.

Inoltre, ci teniamo a precisare che Amazon controlla singolarmente e rigidamente la qualità di tutti i prodotti che vengono rimandati indietro prima di metterli nuovamente sul mercato. Non andrete mai dunque incontro ad alcun problema di malfunzionamento, bensì le prestazioni saranno ottime, e molto probabilmente non vi accorgerete nemmeno di star utilizzando un articolo usato. Proprio per questo la sezione del Warehouse è particolarmente interessante, a maggior ragione quando vi sono ulteriori sconti come in questo momento!

Insomma, si tratta dell’occasione perfetta per acquistare gli articoli che stavate tenendo d’occhio da tempo e che non calano mai di prezzo, quindi vi invitiamo a consultare la pagina di Amazon dedicata al Warehouse per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è di inserire nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le scorte sono molto limitate e potrebbero esaurire in fretta!

