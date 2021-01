ExpressVPN: 3 mesi gratis e metà prezzo per iniziare il 2021

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte della mattinata di questa nuova settimana di gennaio 2021, torniamo ora a parlare del vasto mondo delle VPN, le cui offerte sembrerebbero essersi risvegliate proprio in concomitanza del nuovo anno. Come ricorderete, vi avevamo già proposto quella che è l’ottima proposta di Private Internet Access che, con meno di 2€ al mese, aveva deciso di avviare l’anno con il botto! Ebbene, qualora Private Internet Access non sia abbastanza per voi in termini di performance, oggi vi proponiamo l’alternativa offerta da ExpressVPN che, proprio in occasione del nuovo anno, si offre con quella che è una delle sue proposte più apprezzate.

Stiamo parlando della celebre offerta che decurta il prezzo dell’abbonamento annuale del 49%, aggiungendo al tutto anche 3 mesi di servizio in regalo, per un totale di 15 mesi di servizio! Un’offerta davvero molto conveniente, specie considerando che in termini di velocità, privacy, sblocco dei siti e gestione delle reti P2P ExpressVPN rappresenta certamente uno dei migliori servizi premium attualmente offerti dal mercato.

Grazie a questa ottima promozione, dunque, potrete usufruire dei servizi di Express VPN per 15 mesi al prezzo mensile di appena 5,64€, invece dei canonici 10,96€, per quello che è un’abbonamento che, nel suo complesso, vi costerà appena 84,57€, con tanto di formula “soddisfatti o rimborsati”, utilizzabile fino a 30 giorni dall’inizio dell’abbonamento.

Sicura, veloce ed accessibile anche i neofiti del mondo delle connessioni protette, ExpressVPN vanta oltre 3000 server in 160 aree su 94 Stati, ed è la soluzione ideale per chi cerca una connessione di ottimo livello, con garanzie di sicurezza adeguate a qualunque necessità: dalla visione in streaming di contenuti sulle varie piattaforme digitali, sino ai pagamenti in Bitcoin, il tutto con una crittografia dati certificata di livello militare e una chiara politica di zero-log. Ciò detto, vi lasciamo alla link diretto per la sottoscrizione del servizio a prezzo scontati, prima di procedere, tuttavia, ci preme ricordarvi che, qualora siate alla ricerca quotidiana di sconti, promozioni o prezzi d’occasione, non c’è posto migliore dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

